'Gomita', de Luto: la Actriz Comparte su Profunda Tristeza Tras Una Irreparable Pérdida Familiar

Araceli Ordaz Campos, conocida como 'Gomita', usó sus redes sociales para compartir la profunda tristeza que la invade, tras haber sufrido una irreparable pérdida familiar. La madrugada de este sábado 6 de diciembre, la influencer escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañada de un carrusel de imágenes.

Quien participó en La Casa de los Famosos México 2 escribió en su perfil que su corazón estaba "rotito" con la noticia.

Gomita está de luto: informa la muerte de su abuelita

En su publicación, 'Gomita' lamentó la muerte de su abuelita, a quien sin duda va a extrañar: "Te amo, mi cabecita de algodón".

Mi corazón está rotito, porque sin duda alguna te voy a extrañar, abuelita. Pero sé que estás en el paraíso con mi padre. La pérdida terrenal es terrible, pero sé que estás descansado en el mejor lugar.

'Gomita' terminó el mensaje de despedida a su abuela llamándole "cabecita de algodón" y "chaparra de mi amor". Terminó su publicación destacando que "ya están tocando los norteños en el cielo".

En la primera imagen compartida por 'Gomita' se puede ver a la señora Rosalina con el fondo del foro en que se grabó La Casa de los Famosos, en el resto de las fotografías se les ve abrazándose mientras sonríen.

Entre las personalidades que reaccionaron al mensaje de la exparticipante de 'La Casa de los Famosos' se encontraban Maribel Guardia, Yulianna Peniche y Vielka Valenzuela.

'Gomita' comparte con tristeza la muerte de su abuela

'Gomita' presentó a su abuela, la señora Rosalina Palmerín, el 2024, mientras participaba en La Casa de Los Famosos México. La abuelita de Aracely Ordaz participó en una dinámica en la que los concursantes debían adivinar cuál de las tres mujeres en el escenario era la verdadera abuela de la influencer.

Al momento de revelarla, la comediante recordó que su abuela había estado con ella "en las buenas y en las malas. Cuando me dejó aquel exnovio, que tú sabes que he sufrido bastante. Tú me cargaste cuando recién salí del vientre de mi mamá. Tú estuviste en todas mis cirugías plásticas".

El anuncio de la muerte de la abuela de 'Gomita' ocurre exactamente seis años después de que Aracely Ordaz y sus hermanos informaran sobre la muerte de su abuela 'Mamiña'. Tanto la conductora como Lapizito compartieron memorables fotografías junto a ella.

