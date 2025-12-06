Katy Perry Confirma su Romance con Justin Trudeau Con Su Primera Selfie Juntos Desde Japón

Katy Perry y Justin Trudeau son novios. La nueva pareja de celebrities incendió las redes con la más reciente publicación que hizo la intérprete de Roar. Luego de la imagen compartida por el exprimer ministro de Japón, Fumio Kishida, la cantante californiana llevó a sus redes sociales al político canadiense.

Y sí, lo que comenzó a rumorarse en julio pasado, ya es oficial. Las primeras voces que hablaron de un romance entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a escucharse cuando fueron vistos compartiendo una cena en Montreal; después fueron captados dando un paseo por el Parque Mount Royal. Al mes siguiente, en agosto, Trudeau fue al show que Katy Perry ofreció como parte de su gira Lifetimes.

Katy Perry y su novio Justin Trudeau incendian las redes

Luego de la foto difundida esta semana, la intérprete de 41 años compartió una nueva publicación en Instagram el sábado 6 de diciembre. El carrusel compartido por Katy Perry incluyó 13 fotos y videos de la visita que hicieron a Japón. Del total de las imágenes, Justin Trudeau sólo apareció en tres, dos clips y una selfie, en la que el político de 53 años y la cantante posan muy cariñosos.

En otro video, Perry y Trudeau están comiendo juntos y se observan a los ojos fijamente. En uno más se ven solo sus espaldas, mientras observan algo que parece una exhibición de arte interactiva.

Junto a las imágenes, la cantante anotó: "Tokio, tiempo de gira y más".

Katy Perry, la "pareja" de Trudeau

En la foto compartida por Fumio Kishida se podía observar a su esposa, Yuko, junto a Perry y Tudreau. En la descripción Kishida llamó a Perry la "pareja" de Trudeau. En esa oportunidad todos almorzaron juntos. En respuesta a la publicación, el exprimer ministro de Canadá escribió: "Katy y yo nos alegramos mucho de haber tenido la oportunidad de conversar contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu continuo compromiso con el orden internacional basado en normas y con un futuro mejor para todos".

Antes de su noviazgo con Justin Trudeau, la cantante Katy Perry mantenía una relación con el actor Orlando Bloom. La expareja anunció su separación en junio de este año. Trudeau, por su parte, se separó de quien fuera su esposa, Sophie Grégoire, en 2023.

La primera aparición pública en que Perry y Trudeau fueron vistos tomados de la mano data del 25 de octubre pasado, en el marco del cumpleaños de la cantante, cuando asistieron a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París.

