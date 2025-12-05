¿De Qué Murió Eduardo Manzano? Esto Es lo que Se Sabe

El actor Eduardo Manzano murió este jueves 4 de diciembre a los 87 años. A través de una publicación en Facebook, Lalo Manzano, hijo del comediante, se despidió de quien dio vida al personaje del general Agallón Mafafas. En el marco del funeral de Manzano, su familia recordó cómo fueron las últimas horas de su vida y mencionaron cuál fue la aparente causa de su muerte.

La muerte del actor Eduardo Manzano ocurrió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud. De acuerdo con reportes de prensa, el comediante fue internado en un hospital el jueves 4 de diciembre, en donde murió cerca de las 23:45 horas.

Video: Confirman Muerte del Comediante Kompayaso Hoy 17 de Octubre 2024

Nota relacionada: Jorge Ortiz de Pinedo Llega a Funeral de Eduardo Manzano, Productor lo Despide Entre Lágrimas

De qué murió Eduardo Manzano

El actor Eduardo Manzano falleció durante la noche, en un hospital de la Ciudad de México. Quien será recordado por su legado humorístico había sido llevado al hospital.

De acuerdo con información de la familia, al parecer la causa de la muerte del actor Eduardo Manzano fue insuficiencia respiratoria. Los hijos del actor agregaron que Manzano "se quedó dormido", por lo que tuvo "la muerte de los justos".

Sobre el fallecimiento de Eduardo Manzano, su hijo Lalo mencionó: “Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios. Fue un paro respiratorio lo que sucedió. La muerte del rey, se fue dormido, en un hospital, resguardado por médicos”.

Cuando ves a alguien que ya realmente ya terminó sus batallas, y que todas las coronó y todas las triunfó…, creo que, en honra y gloria, pues que tenga, híjole, no puedo hablar, que siga su camino, que vaya a donde tenga que estar

La partida de 'El Polivoz' ha generado conmoción entre seguidores y colegas; durante su funeral, el actor, productor y director Jorge Ortiz de Pinedo recordó que Eduardo Manzano quería ser recordado "como una persona que tocó, por el favor de dios, los corazones y la vida de las personas a través del gozo".

Historias relacionadas:

Muere 'El Polivoz' Eduardo Manzano, a los 87 Años

Jorge Ortiz de Pinedo y Otros Integrantes de la Farándula Mexicana Despiden a Eduardo Manzano

Este Fue el Último Video de Eduardo Manzano que compartió su Hijo: "La Vida te da Sorpresas"