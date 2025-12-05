Jorge Ortiz de Pinedo Llega a Funeral de Eduardo Manzano, Productor lo Despide Entre Lágrimas

Eduardo Manzano será despedido este viernes 5 de diciembre, en la ciudad de México, en una funeraria ubicada en la calle de General Prim, de la Colonia Juárez. Familiares y amigos serán recibidos a la sala en que será velado el comediante a partir de las 16:00 horas. Uno de los primeros en llegar al funeral de Eduardo Manzano fue el productor Jorge Ortiz de Pinedo.

La mañana de este viernes 5 de diciembre, Lalo Manzano, hijo del comediante, usó sus redes sociales para informar a sus seguidores que el abuelo de Una Familia de 10 había muerto la noche de este jueves 4 de diciembre. El actor, cantante y comediante tenía 87 años al momento de su fallecimiento.

Video: Muere la Actriz y Comediante, Zoila Quiñones, A los 83 Años

Nota relacionada: Muere 'El Polivoz' Eduardo Manzano, a los 87 Años

Jorge Ortiz de Pinedo llega al funeral de Eduardo Manzano

El actor Eduardo Manzano murió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud. De acuerdo con reportes de prensa, el actor fue internado en un hospital el jueves 4 de diciembre, en donde murió cerca de las 23:00 horas.

Uno de los primeros compañeros actores en llegar al funeral del actor Eduardo Manzano fue el creador de Una Familia de Diez, Jorge Ortiz de Pinedo.

De acuerdo con las declaraciones de Ortiz de Pinedo, los actores y sus respectivas parejas estaban unidos por una gran amistad, resultado de muchísimos años de conocerse. El productor definió a Manzano como "un hombre muy querido, muy admirado, porque tienen todos que recordar que un actor, cuando se vuelve imitador, tiene una facilidad increíble para hacernos reír".

Jorge Ortiz de Pinedo recordó que, en sus inicios, Eduardo Manzano fue contratado por el padre del productor, y en la última etapa de su vida siguió trabajando con la familia Ortiz de Pinedo.

Con información de Luis Carlos Hernández, N+.

Historias relacionadas:

"Que Cada Fan Viva la Experiencia que Desea": Bad Bunny Anuncia Reembolsos para Fans Inconformes

¿Quién es Heidi Klum? Altura, Edad y lo que Debes Saber de la Presentadora del Sorteo de la FIFA

El Empire State Brilló con los Colores de México Con la Visita de Fátima Bosch