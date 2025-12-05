Muere 'El Polivoz' Eduardo Manzano, a los 87 Años

Hoy 5 de diciembre de 2025 se dio a conocer la muerte de Eduardo Manzano, El Polivoz, quien falleció el pasado jueves a los 87 años de edad, según informó Lalo Manzano, hijo del comediante, a través de sus redes sociales.

A través de un mensaje realizado este viernes 5 de diciembre a las 08:10 de la mañana, Lalo Manzano anotó:

Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño

Video: Confirman Muerte del Comediante Kompayaso Hoy 17 de Octubre 2024

Nota relacionada: ¿Quién Fue el Gran Comediante Polo Polo?

Lalo Manzano despide a Eduardo Manzano, 'El Polivoz'

En la imagen que acompañó la publicación se puede leer la despedida de Lalo Manzano para su padre: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo".

En su publicación, definió a Eduardo Manzano como "un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

Reconoció que detrás de cada chiste de su padre había un trabajador incansable. También mencionó que Eduardo Manzano era "un ser humano que amaba profundamente lo que hacía"; agregó que él enseñó a su familia a reír, "incluso en los momentos más difíciles".

Lalo Manzano agradeció al comediante Eduardo Manzano por sus enseñanzas "y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra".

Quién fue Eduardo Manzano

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, fue bautizado como Eduardo Manzano II; originario de la colonia Guerrero, empezó su carrera en 1960. El público mexicano lo conoció por su trabajo como imitador, comediante, actor y cantante. Heredó la voz de su mamá para el canto.

Fue admirador del imitador José Ángel Espinoza 'Ferrusquilla',

Manzano fue conocido como 'El hombre de las mil voces' y es reconocido como uno de los Polivoces, un dueto mexicano enfocado en la comedia, que obtuvo su fama a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado. El otro integrantes de Los Polivoces fue Enrique Cuenca, quien falleció el 29 de diciembre de 2000.

En cine hizo las películas El aviso inoportuno (1969), Club Eutanasia (2005), La hija de Moctezuma (2014) y En el último trago.

Fue parte del reparto de la telenovela El Bienamado y participó en La Rosa de Guadalupe. Su último trabajo en televisión fue como parte del elenco de Una familia de diez, en donde participó durante 14 años.

TelevisaUnivision lamenta el sensible fallecimiento del gran actor y comediante Eduardo Manzano, y se une a la pena que embarga al medio artístico por esta irreparable pérdida.

Descanse en paz. 🕊️ — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) December 5, 2025

Historias relacionadas:

El Empire State Brilló con los Colores de México Con la Visita de Fátima Bosch

Katy Perry y Justin Trudeau Reaparecen como "Pareja", Justo a Tiempo para la Temporada Navideña

Víctimas del Doctor Cerebro Tomarán el Zócalo con un Concierto Gratuito de Fin de Año