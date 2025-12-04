Víctimas del Doctor Cerebro Tomarán el Zócalo con un Concierto Gratuito de Fin de Año

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán 35 años de trayectoria con un concierto histórico en el Zócalo de la Ciudad de México. Una de las bandas más influyentes y queridas del rock nacional ha planeado un cierre de año muy particular: una presentación gratuita para sus fans.

La agrupación nacida en los años 80 tomará el escenario monumental para celebrar sus más de tres décadas haciendo música, al lado de varias generaciones que han disfrutado de su ritmo y letras. El concierto masivo promete convertirse en una noche inolvidable, tanto para fans clásicos como para las nuevas audiencias.

Víctimas del Doctor Cerebro llegan al Zócalo

Víctimas del Doctor Cerebro, uno de los referentes más sólidos del rock mexicano alternativo, subirá al escenario que se montará en el Zócalo capitalinio para invadir al corazón de la ciudad con su estilo irreverente y su puesta en escena inigualable.

Este evento representa su debut en el emblemático Zócalo de la CDMX, uno de los espacios más simbólicos para la música en vivo del país, y lo harán celebrando una trayectoria que ha resistido generaciones, cambios musicales y transformaciones culturales.

Cuándo es el concierto de Víctimas del Doctor Cerebro en el Zócalo

El show se realizará el próximo martes 30 de diciembre y será gratuito. Los asistentes celebrarán tres décadas y media de rock mexicano, interpretando clásicos como La tamalera, temas emblemáticos como Vampiro y sus canciones más recientes.

Si quieres cerrar el año cargado de energía, nostalgia y celebración, no te puedes perder el concierto de Víctimas del Doctor Cerebro en el Zócalo.

Víctimas del Doctor Cerebro está integrada por Ricardo Flores 'Abulón', Jesús Flores 'Chipotle', Daniel Flores 'Ranas' y Arturo Flores 'Tuco'.

