¿Aprobó o No? Así Reaccionó Luis Miguel al Cover de Bésame Mucho que Cantó Dua Lipa

La versión que cantó Dua Lipa de Bésame Mucho en el concierto que ofreció en México recientemente llegó hasta oídos del cantante Luis Miguel, quien tomó sus redes sociales para compartir su opinión y dejarle claro a sus seguidores si aprobó o no. Aquí te contamos cómo reaccionó Luis Miguel al cover de Bésame Mucho que cantó Dua Lipa en el estadio GNP Seguros.

La cantante británica está en la ronda final de su gira Radical Optimism. El fin de semana pasado, Ciudad de México le abrió las puertas de cada uno de sus rincones. Desde entonces Dua Lipa no solo ha comido, bailado y cantado en la capital del país, también ha llorado junto a sus fans, y se ha tomado cientos de fotografías con quienes la acompañan en sus shows y se la encuentran mientras sigue disfrutado la ciudad.

Luis Miguel reacciona a la versión de Dua Lipa de Bésame Mucho

A lo largo de un año, Dua Lipa ha sorprendido a sus fans cantando en el idioma del país que visita. La intérprete ha cantado en inglés, español, francés, alemán, checo, portugués e incluso albanés. La gira inició el 5 de noviembre de 2024 en Singapour, pero no fue sino hasta marzo de 2025 que comenzó su compromiso con los covers. Todo comenzó el 17 de marzo en Melbourne, donde Dua Lipa cantó Highway to Hell de AC/DC.

El paso de Dua Lipa por México llenó de curiosidad a sus seguidores por saber qué canción cantaría. Las posibilidades eran miles y, aunque en otro momento, los fans estaban al pendiente del sound check, en esta ocasión, la intérprete sorprendió a sus asistentes cantando Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Tema que ha sido reversionado en múltiples ocasiones y en diversos idiomas.

Sin embargo, el cantante Luis Miguel lo ha popularizado al haberlo incluído en tres de sus discos: Romance (1991), Romances (1997), y Mis romances (2001). Al año siguiente de su lanzamiento en Romances, Bésame Mucho logró récords tanto en México, como en otros países de Latinoamérica, como Venezuela.​

Horas después de que Dua Lipa subiera al escenario a hacer su interpretación y de que invitara a Maná a que la acompañara a cantar Oye, Mi Amor, el cantante Luis Miguel tomó su cuenta de Twitter para reaccionar al cover que la británica interpretó en CDMX. Aunque no emitió ninguna palabra, al cantante le bastó con editar una imagen en la que se les ve juntos.

El tour Radical Optimism de Dua Lipa concluirá el próximo 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. El público aún está en espera de conocer el tema que interpretará ese día.

