Dua Lipa sí cantó Bésame mucho. Tras semanas de especulaciones, el público mexicano finalmente escuchó en su voz, el tema musical que eligió para los últimos conciertos de su gira Radical Optimism. Esta elección no fue una casualidad, a continuación te contamos la historia real de Bésame Mucho: la canción de Consuelo Velázquez que conquistó a Dua Lipa.

La intérprete de We are good de llegó a México el sábado 29 de noviembre y desde entonces enloqueció a las redes sociales. Después de haber pasado por el restaurante Contramar, de haber presumido sus pasos de baile en el Salón San Luis y de haber atestiguado desde lejos la inauguración del restaurante La Dua, la cantante inglesa finalmente se presentó ante el público del estadio GNP.

Tras semanas de hipótesis, la cantante realizó su propia versión de uno de los temas favoritos de Luis Miguel, Thalía, Frank Sinatra, Amparo Ochoa, Elvis Presley, The Beatles, entre otros .

Nota relacionada: VIDEO: Dua Lipa Canta "Bésame Mucho" en Español Durante su Primer Concierto en México

La Historia Real de Bésame Mucho

Bésame mucho fue compuesta por la mexicana Consuelo Velázquez, quien era muy joven, al momento de crearla, no tenía ni siquiera 20 años. De acuerdo con entrevistas, una vez que se dio cuenta de que podía reproducir canciones, comenzó a inventar, improvisar y componer.

La canción estaba inspirada musicalmente en una pieza de la suite Goyescas del músico y compositor español Enrique Granados; específicamente en Quejas, o la maja y el ruiseñor. Aunque Bésame mucho fue compuesta en la década de los años 30, fuentes oficiales señalan como fecha de registro/publicación alrededor de 1940–1941.

El público mexicano pudo escucharla por primera vez hasta entonces. Las primeras interpretaciones y grabaciones profesionales del tema corrieron a cargo del actor y cantante Emilio Tuero y de la cantante y actriz mexicana, Chela Campos.

La canción de Consuelo Velázquez que conquistó a Dua Lipa

Bésame Mucho ha sido estudiada por instituciones culturales mexicanas y extranjeras, homenajeada y reversionada por múltiples intérpretes al rededor del mundo.

De acuerdo con expertos en música, la melodía y la construcción armónica del bolero combinan elementos de la tradición popular latinoamericana con recursos clásicos; es decir, la canción dialoga con la tradición culta y los ritmos populares.

A lo largo del siglo XX, la canción Bésame mucho fue versionada en decenas de idiomas y por centenares de intérpretes. Ha sido calificada como una de las canciones en español más versionadas del siglo.

En la década de 1940 se realizaron adaptaciones al inglés, la más conocida fue grabada por Sunny Skylar. Otros artistas anglosajones la difundieron ante audiencias internacionales. Bésame mucho cobró una resonancia impresionante durante la Segunda Guerra Mundial, debido a las separaciones ocasionadas por el conflicto, las parejas separadas la transformaron en la canción más dedicada de aquel entonces.

Quién fue Consuelo Velázquez

Consuelo Velázquez fue una compositora mexicana nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco en 1916. Sus dotes musicales se mostraron desde que era muy niña: desde los cuatro años ya reproducía melodías que escuchaba. Estudió en la Academia de Música Serratos en Guadalajara, y viajó a Ciudad de México para convertirse en pianista concertista.

Consuelo Velázquez compuso el tema durante su adolescencia cuando, aún no había recibido su primer beso; por tanto, se especula habría sido resultado de una fantasía romántica y no de una experiencia propia.

Historias relacionadas

¿Cuánto Dura el Concierto de Dua Lipa en México? Setlist y Horarios de Presentaciones en CDMX

Un Rugido Más Suave: La Función Relajada de El Rey León para Personas Neurodivergentes

Scarlett Johansson Defiende su Apoyo a Woody Allen: ¿Qué Fue lo Que Dijo?