¿Cuánto Dura el Concierto de Dua Lipa en México? Setlist y Horarios de Presentaciones en CDMX

Ha terminado la espera: una de los cantantes más populares de los últimos años aterriza en México para ofrecer tres shows que incluirán sus más grandes éxitos y canciones de su nuevo disco. Dua Lipa regresa a la CDMX con conciertos en el Estadio GNP Seguros y, además de la emoción que causa la sola visita de la superestrella, decenas de nombres de canciones se ha barajado para su cover mexicano. Por ello, en N+ te damos a conocer el setlist, horarios, a qué hora termina el concierto y si hay telonero.

La fiebre que ha causado este 2025 la visita de Dua Lipa ha rebasado la de sus visitas anteriores (2022 y 2017). En esta ocasión generó una experiencia vinculada con su club de lectura, Service 95, pero también abrió una pop-sup store con concepto de taquería: La Dua.

Lejos quedaron los días en los que la cantante albanesa cantó en un escenario secundario y entre los primeros actos del Corona Capital. Este 2025 llega con una nutrida cartera de hits y la promoción de su nuevo álbum, Radical Optimism.

¿Cuál es el setlist de los conciertos de Dua Lipa en México?

La intérprete de "New Rules" tendrá tres conciertos en México, los días 1, 2 y 5 de diciembre 2025. En estas fechas se prevé que haga vibrar a sus fans con canciones que rompieron las listas de popularidad en el mundo, pero también que presente las canciones de su más reciente lanzamiento.

Además, así como lo ha hecho en toda su gira, en México incluirá cada noche una canción de un artista mexicano o mexicana. En Argentina fueron Soda Stereo y Miranda; en Chile, Mon Laferte y La Ley. Para sus presentaciones en la Ciudad de México han sonado nombres como Juan Gabriel, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade, pero por el momento solo una canción para ser la realidad.

training season (intro)

end of an era

break my heart

one kiss

whatcha doin

levitating

these walls

Cover de artista mexicana/o

maria

physical

electricity

hallucinate

illusion

falling forever

happy for you

love again

anything for love

be the one

new rules

dance the night

don't start now

(encore) houdini

¿Cuáles son los horarios de los conciertos de Dua Lipa en CDMX 2025?

En sus tres fechas la hora de inicio está marcada a las 21:00 horas, pero puedes (y te recomendamos) llegar un antes, para que puedas localizar tu lugar, pasar al baño, comprar bebida o alimentos y las demás actividades que necesites realizar.

Se prevé, con base en otras fechas de su tour, que los conciertos duren alrededor de dos horas o dos horas y media, por lo que terminarían cerca de las 23:30 horas.

Apertura de recinto: 18:00 horas

18:00 horas Inicio del concierto: Dua Lipa: 21:00 horas

Dua Lipa: 21:00 horas Fin del concierto de Dua Lipa: 23:30 horas (aproximado)

Hasta el momento, no se ha anunciado que la cantante vaya a contar con un acto telonero.

