Abrirán Taquería Inspirada en Dua Lipa en México: Dónde Estará y Cuándo se Inaugura

La cantante Dua Lipa llegará a Ciudad de México no solo para llenar tres fechas el GNP, también podrá conquistarnos por el estómago. La artista abrirá una taquería pop-up inspirada en ella, como parte de su paso por la ciudad durante su gira.

¿Dónde estará la Taquería de Dua Lipa en CDMX?

El pop-up se llamará Taquería La Dua, y operará dentro del espacio del local Los Caramelos Condesa, ubicado en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa.

Taquería La Dua abrirá sus puertas del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, coincidiendo con los conciertos de Dua Lipa en CDMX, y el horario será de 12:00 pm a 12:00 am.

El espacio no funcionará solo como una taquería, sino que será una experiencia pop-up total pensada para fans, con ambiente inspirado en el universo visual y sonoro de Dua Lipa, además de merch oficial de la artista y photo opportunities.

Habrá menú especial tematizado, aunque aún no se conocen todos los detalles.

No es la primera vez que Dua Lipa demuestra su amor por México: la cantante británica visitado el país varias veces, probando comida, recorriendo colonias emblemáticas, y expresando su afinidad por la cultura local.

