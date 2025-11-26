Abrirán Taquería Inspirada en Dua Lipa en México: Dónde Estará y Cuándo se Inaugura
Dua Lipa estará la próxima semana en México para dar una serie de shows, además una taquería inspirada en ella abrirá en CDMX, te contamos todo lo que debes saber
La cantante Dua Lipa llegará a Ciudad de México no solo para llenar tres fechas el GNP, también podrá conquistarnos por el estómago. La artista abrirá una taquería pop-up inspirada en ella, como parte de su paso por la ciudad durante su gira.
¿Dónde estará la Taquería de Dua Lipa en CDMX?
El pop-up se llamará Taquería La Dua, y operará dentro del espacio del local Los Caramelos Condesa, ubicado en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa.
Taquería La Dua abrirá sus puertas del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, coincidiendo con los conciertos de Dua Lipa en CDMX, y el horario será de 12:00 pm a 12:00 am.
El espacio no funcionará solo como una taquería, sino que será una experiencia pop-up total pensada para fans, con ambiente inspirado en el universo visual y sonoro de Dua Lipa, además de merch oficial de la artista y photo opportunities.
Habrá menú especial tematizado, aunque aún no se conocen todos los detalles.
No es la primera vez que Dua Lipa demuestra su amor por México: la cantante británica visitado el país varias veces, probando comida, recorriendo colonias emblemáticas, y expresando su afinidad por la cultura local.
