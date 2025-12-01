El Adiós del Teatro Manolo Fábregas: ¿Qué Pierde México si Demuelen un Ícono de la Dramaturgia?

El Teatro Manolo Fábregas, ubicado en Serapio Rendón 15, colonia San Rafael, está en riesgo de ser demolido. Creado por 'El Señor Teatro', derribarlo no solo representaría el cierre definitivo de un escenario mexicano, sino el fin de toda una época. ¿Qué significa para la dramaturgia nacional la demolición del Teatro Manolo Fábregas?

En la fachada del Teatro Manolo Fábregas se ha colocado el anuncio de la inminente demolición de 2 mil 352 metros cuadrados de construcción, aprobada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, los vecinos aún podrían exponer su inconformidad ante la destrucción.

Según la cédula de publicitación vecinal, los vecinos de la Roma Norte pueden presentar una manifestación de inconformidad sobre el inmueble, en la que de fe de las afectaciones patrimoniales causadas por probables irregularidades o infracciones que se estarían cometiendo con la destrucción del edificio.

La historia detrás del nacimiento del Teatro Manolo Fábregas

Inaugurado el 18 de febrero de 1965 en lo que era el Teatro Ideal, este nuevo recinto resurgió renovado, ampliado, redecorado y se convirtió en una sala respetable. De acuerdo con las notas de prensa de aquellos tiempos, la inversión habría superado los 40 millones de pesos. Con esta inauguración, Manuel Sánchez Navarro Schiller, nombre real de Manolo Fábregas, daría continuidad al sueño que previamente hizo realidad su abuela, Virgina.

A la inauguración del Teatro Manolo Fábregas asistieron María Félix, Joaquin Cordero, Rafael Baledón, Jesús Grovas, Sergio Corona, María Rivas y el subsecretario de asuntos culturales de la SEP de aquel entonces, Mauricio Magdaleno.

El legado Fábregas que marcó al teatro mexicano

En aquel lejano 1965, la apertura del Teatro Manolo Fábregas no solo representó un acto insólito sino respetable. El periodista Fausto Castillo reconoció como un “acto de amor al teatro” el que Fábregas hubiera invertido su dinero, creado un teatro, bautizádolo con su nombre y llevado obras a él: “Hay que quitarse el sombrero ante Manolo Fábregas”, escribió en su columna Los Dinosaurios.

Con la creación del Teatro Manolo Fábregas, el actor continuó la tradición de su apellido, que comenzó a perpetuarse con el trabajo sobre el escenario de su abuela, y con el inmueble que llevaba el nombre de la legendaria actriz. En 1907, el esposo de Virginia Fábregas compró el teatro Renacimiento y lo bautizó así: "Virginia Fábregas". Cuarenta años después, tras la muerte de la actriz, fue demolido. Volvió a ponerse en pie en 1957. Y, 18 años después, Irma Serrano lo compró y le cambió el nombre: el actual Teatro Fru Fru.

En honor a Virginia Fábregas, la Asociación Nacional de Actores entrega una medalla en su honor.

Cualquier Miércoles: los inicios de un recinto emblemático

El Teatro Manolo Fábregas fue inaugurado con el estreno de la obra Cualquier Miércoles, protagonizada por Fernando Soler, Silvia Pinal, Marilú Elízaga y el propio Manolo Fábregas. Aunque el elenco, y la escenografía de Julio Prieto, eran aplaudibles, para los diarios de la época la obra resultó mediocre. Mientras unos la calificaron como “casi nada”, otros definieron a la obra escrita por Muriel Resnik como una “comedia menor”.

Quien aplaudió el tesón de Fábregas por haber invertido en un teatro, también lo criticó severamente y acusó a la obra inaugural de ser una “agresión al público”.

"Es un fracaso de productor ir a Estados Unidos y adquirir los derechos de una comedia tonta".

"Es un fracaso de director no haber intentado siquiera hurgar en la viruta con que están forradas las marionetas de caricatura que pretenden ser personajes teatrales".

"Es un fracaso de dueño de la engorda haber permitido a don Fernando Soler actuar cuando no era dueño ni de la cuarta parte de su voz".

Voces del gremio ante la posible desaparición

Después de que se dio a conocer la posibilidad de finiquitar el Teatro Manolo Fábregas, el actor, productor y director Rafael Perrin advirtió: “Cuando un teatro se derriba, cae el telón por última vez y con ese telón caen muchas historias, fantasmas, anécdotas, risas, tragedias, comedias... Pero, sobre todo, la ciudad se vuelve un poco más triste. Una ciudad de concreto que acaba poco a poco con una cultura teatral”.

Por su parte, el actor León Michel cuestionó a la delegada Alessandra Rojo de la Vega: ¿Que se nos va el Majestuoso Teatro Manolo Fábregas? Mucha atención para las estatuas del Che y Fidel, y la cultura sigue hasta el final en su lista de prioridades. Qué lamentable”, escribió en X.

La posible desaparición del Teatro Manolo Fábregas no es solo un cambio en el paisaje urbano: es un golpe directo a la memoria cultural de la ciudad. Cada butaca, cada telón levantado, cada emoción provocada y cada aplauso forman parte de una herencia que jamás podrá sustituirse. ¿El Manolo Fábregas quedará reducido a un recuerdo o a una imagen de archivo? Si se destruye, no solo caerá un edificio: caerá un capítulo entero del teatro en México.

