¿Cuándo Regresa Fátima Bosch a México? Gobernador de Tabasco Revela Fecha de su Llegada al País

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volverá a México; el gobernador de Tabasco, Javier May, dio a conocer la fecha y el motivo, en medio de la polémica tras su triunfo.

Una de las primeras paradas que realice Fátima Bosch en nuestro país será el 14 de diciembre de 2025, cuando lo haga en su tierra natal.

Así informó el gobernador de Tabasco, Javier May, que Fátima Bosch estará en México.

Nuestra Miss Universe Fátima Bosch visitará el Edén como parte de los festejos decembrinos en la Caravana Navideña. Hay mucho que celebrar

¿Por qué Fátima Bosch visitará Tabasco tras ganar Miss Universo 2025?

Fátima Bosch regresa a Tabasco por un motivo muy especial y es que encabezará la Caravana Navideña en la entidad. El titular del gobierno de Tabasco pidió a los habitantes a salir y recibirla después de su victoria en Miss Universo 2025.

¿Dónde está Fátima Bosch? Así empezó sus actividades como Miss Universo 2025

Fátima Bosch llegó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para comenzar su año de mandato, recibió una bienvenida con mariachis, danzas tradicionales y seguidores.

Apenas este 30 de noviembre, Fátima Bosch aterrizó en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, donde fue recibida con mariachis.

A través de su cuenta de Instagram se observan imágenes del recibimiento en las que ella saluda a los asistentes y manifestó su agradecimiento por las muestras de afecto.

¿Fátima Bosch podría ser destituida como Miss Universo?

Han pasado diez días desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. La polémica sobre un supuesto amañaje en las votaciones comenzó con la renuncia de Harfouch, quien llamó "falsa ganadora" a Bosch y aseguró que la organización tuvo prácticas de fraude y corrupción en esta edición del concurso.

Además de la amenaza de Harfouch de emprender acciones legales contra Miss Universo, tras el triunfo de México otras reinas de belleza se sumaron a la controversia; candidatas y comités nacionales se unieron a las críticas.

El Comité Nacional de Miss Francia advirtió que si la Miss Universe Organization (MUO) no ofrece explicaciones sobre lo ocurrido este año, podría no enviar candidata en 2026. La representante de Guadalupe, Ophély Mézino, acusó al certamen de racismo y Miss Curazao señaló favoritismos, injusticias y desigualdad.

En la historia de Miss Universo, Miss España fue destituida como reina en 1974, por no asistir a los eventos programados, y Miss Rusia perdió su título en 2002 por priorizar su carrera profesional en abogacía.

¿Quién tomaría el lugar de Fátima Bosch en caso de ser destituida?

La Organización Miss Universo opera bajo un reglamento estricto que protege la continuidad del título. El protocolo de sucesión es claro: si la Miss Universo reinante no puede completar su año de responsabilidades —ya sea por renuncia, destitución por incumplimiento de contrato, o cualquier otra causa grave—, la corona pasa automáticamente a otra candidata.

En la más reciente edición de la competencia, hubo varias rondas en las que se fue descartando a las participantes. Primero resultaron 30 finalistas, luego 12, posteriormente cinco hasta llegar a tres: México, Tailandia y Venezuela: Fátima Bosch, Praveenar Singh y Stephany Abasali, respectivamente.

De ellas tres se definió a la elegida como reina, pero previamente se nombró a Miss Tailandia como primera finalista. Es decir, en caso de que Fátima Bosch no continuara con su reinado, la corona pasaría automáticamente a quien haya obtenido el puesto de primera finalista; en este caso sería Praveenar Singh, la representante del país anfitrión, Tailandia, quien tomaría las riendas de Miss Universo 2025 por el resto del periodo.

