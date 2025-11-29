¿Quién Tomaría el Lugar de Fátima Bosch en Caso de Que Miss Universo 2025 Fuera Destituida?

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado marcada por una intensa controversia, incluyendo acusaciones de manipulación y conflictos con directivos del certamen. Esta situación ha puesto sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Qué sucedería si la actual reina es destituida? ¿Quién tomaría su lugar?

A principios de noviembre de 2025, el concurso Miss Universo se viralizó a partir de una discusión que protagonizó Fátima Bosch con el director nacional de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Con el paso de los días, las polémicas fueron en aumento: primero la renuncia del miembro del jurado Omar Harfouch, quien aseguró que hubo una "votación ilegítima". A ello se le sumó la orden de captura contra Jakapong Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, y la investigación que la Fiscalía General de la República está realizando a Raúl Rocha en México.

Video: ¿Qué Está Pasando en Miss Universo? Se Desatan Controversias tras Triunfo de Fátima Bosch

Nota relacionada: Miss Haití, Testigo del Conflicto Entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, Detalla Confrontación

¿Fátima Bosch podría ser destituida como Miss Universo?

Han pasado diez días desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. La polémica sobre un supuesto amañaje en las votaciones comenzó con la renuncia de Harfouch, quien llamó "falsa ganadora" a Bosch y aseguró que la organización tuvo prácticas de fraude y corrupción en esta edición del concurso.

Además de la amenaza de Harfouch de emprender acciones legales contra Miss Universo, tras el triunfo de México otras reinas de belleza se sumaron a la controversia; candidatas y comités nacionales se unieron a las críticas.

El Comité Nacional de Miss Francia advirtió que si la Miss Universe Organization (MUO) no ofrece explicaciones sobre lo ocurrido este año, podría no enviar candidata en 2026. La representante de Guadalupe, Ophély Mézino, acusó al certamen de racismo y Miss Curazao señaló favoritismos, injusticias y desigualdad.

En la historia de Miss Universo, Miss España fue destituida como reina en 1974, por no asistir a los eventos programados, y Miss Rusia perdió su título en 2002 por priorizar su carrera profesional en abogacía.

¿Quién tomaría el lugar de Fátima Bosch en caso de ser destituida?

La Organización Miss Universo opera bajo un reglamento estricto que protege la continuidad del título. El protocolo de sucesión es claro: si la Miss Universo reinante no puede completar su año de responsabilidades —ya sea por renuncia, destitución por incumplimiento de contrato, o cualquier otra causa grave—, la corona pasa automáticamente a otra candidata.

Basta con regresar el tiempo hasta la ceremonia de coronación, en la que se Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, pasó la estafeta a Bosch.

Quienes tengan buena memoria podrán recordar que en la más reciente edición de la competencia, hubo varias rondas en las que se fue descartando a las participantes. Primero resultaron 30 finalistas, luego 12, posteriormente cinco hasta llegar a tres: México, Tailandia y Venezuela: Fátima Bosch, Praveenar Singh y Stephany Abasali, respectivamente.

De ellas tres se definió a la elegida como reina, pero previamente se nombró a Miss Tailandia como primera finalista. Es decir, en caso de que Fátima Bosch no continuara con su reinado, la corona pasaría automáticamente a quien haya obtenido el puesto de primera finalista; en este caso sería Praveenar Singh, la representante del país anfitrión, Tailandia, quien tomaría las riendas de Miss Universo 2025 por el resto del periodo.

Historias relacionadas:

Florinda Meza Cuenta su Verdad Sobre el Inicio de Su Relación con Roberto Gómez Bolaños

Cuánto Cuesta y Qué Incluye el Paquete La Dua, Creado en Honor a Dua Lipa

Billy Idol Festeja 70 Años en México con un Show que Recorre 50 Años de Punk-Rock