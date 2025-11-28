Cuánto Cuesta y Qué Incluye el Paquete La Dua, Creado en Honor a Dua Lipa

Dua Lipa llegará a México la primera semana de diciembre de 2025. Pero los esperados conciertos de la cantante no son la única sorpresa que la británica tiene para los mexicanos, sus shows estarán acompañados de la taquería La Dua. ¿Quiéres saber cuánto cuesta el paquete La Dua y qué incluye? Sigue leyendo.

La intérprete de Levitating se presentará el 1, 2 y 5 de diciembre en el estadio GNP de la Ciudad de México. En sus visitas anteriores, Dua Lipa llegó a la capital del país en plan turista, visitó el Nido de Quetzalcóatl, los restaurantes Contramar y Máximo Bistrot, la taquería Orinoco, el museo La Casa Azul, la Casa Gilardi, la tienda Revolver y el Hotel Four Seasons.

Ahora la británica viene en plan empresaria/chef. (Broma)

Paquete La Dua, ¿qué incluye?

La taquería La Dua, creada en honor a Dua Lipa, estará abierta del lunes 1 al viernes 5 de diciembre. El acceso a la pop-store solo estará disponible con un pre-registro digital que se realizó este viernes 28 de noviembre de 2025, a las 16:00 horas.

De acuerdo con la información compartida por la disquera, tan solo hubo 800 boletos individuales disponibles por día. Aunque se había informado que la taquería estaría abierta de las 12:00 del día a la media noche, los horarios por día serán variables.

La demanda de los interesados fue tanta que el pre-registro terminó una hora después de iniciado.

El paquete La Dua incluye:

Taco Radical Optimism (caramelo con queso)

Taco Houdini (de chicharrón)

Taco María (arrachera)

1 consomé Illusion

Una bebida a elegir:

Agua embotellada de pepino

Caguamita

Mini margarita

Los organizadores han avisado que quienes no cuenten con el pre-registro, no tendrán acceso, por lo que piden no presentarse sin boleto, por seguridad de los fans.

Cuánto cuesta el paquete La Dua

El costo total del paquete La Dua será de $249 por unidad.

Además del paquete, este espacio estará inspirado en el universo visual y sonoro de Dua Lipa. Junto con los photo opportunities, habrá un espacio exclusivo en donde los visitantes podrán adquirir merch oficial de la intérprete.

