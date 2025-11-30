Miss Argentina Confirma Conducta Violenta de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo

Las polémicas sobre Miss Universo parecen no tener fin, ahora Miss Argentina expuso que Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen con quien la mexicana Fátima Bosch, tuvo un enfrentamiento, sí tenía conductas violentas.

Aldana Masset, representante de Argentina, reveló haber sido testigo de agresiones verbales y maltratos por parte de Itsaragrisil.

En una entrevista con el programa argentino de streaming, Olga, Masset relató que vivió una situación de tensión durante una ceremonia previa y dijo que ella y otras participantes se quedaron "tiesas" ante la conducta del directivo, algo que describió como inaudito en la historia del certamen.

"Estábamos todas tiesas porque jamás se había visto eso en Miss Universe", dijo.

Agregó que ella miraba hacia atrás para observar lo que pasaba con horror y que el ambiente se tornó hostil y muchas candidatas compartieron su incomodidad.

La importancia del testimonio de Miss Argentina

Las palabras de Masset aportan una segunda voz, ajena a la protagonista directa del incidente, Fátima Bosch, que confirmaría que el incidente con ella no fue un episodio aislado, sino que revela un patrón de comportamiento por parte del tailandés.

Los escándalos recientes de Miss Universo llevan a pensar en un replanteamiento sobre la estructura y el propósito de este tipo de concursos, sus normas internas y la transparencia con la que operan.

