Filtran la Canción Que Podría Cantar Dua Lipa en México y a Algunos No les Gustó

Desde que Dua Lipa tomó la tradición de homenajear a cada país en el que se presenta con canciones emblemáticas de artistas de cada lugar, en México ha habido mucha expectación por cuál o cuáles son las canciones que la artista interpretará en nuestro país.

La cantante británica se presentará en México los días 1,2 y 5 de diciembre, por lo que podríamos tener la oportunidad de escuchar tres canciones de artistas emblemáticos mexicanos.

¿Qué canción cantará Dua Lipa en México en 2025?

Entre los artistas más mencionados por las personas en sondeos y en internet para ser homenajeados por Dua Lipa están Juan Gabriel, Selena, Caifanes, Belanova y hasta Belinda, pero parece que la primera elección de la británica no tiene nada que ver con ellos.

En redes algunas fuentes señalaron que se escuchó a Dua Lipa ensayando la canción Bésame Mucho, escrita por la emblemática compositora mexicana Consuelo Velázquez, y que cuenta con miles de versiones en muchos idiomas alrededor del mundo, entre ellas con The Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf y Caetano Veloso.

Según las redes, la versión que Dua estaría ensayando es la popularizada por el cantante mexicano Luis Miguel.

Todavía no es oficial, pero ya hay críticas

Usuarios de redes manifestaron su desacuerdo con la elección de esta canción.

"Fue a escoger la canción que nadie conoce de luis", comentó una persona.

"La canción me parece horrible pero, es MEGA conocida", dijo otra persona.

Sea o no la canción elegida por Dua Lipa, 'Bésame Mucho', compuesta entre 1938 y 1940 por la pianista, compositora e intérprete jalisciense Consuelo Velázquez, se ha consolidado como una de las piezas musicales más emblemáticas del siglo XX. En 1996 fue distinguida como la canción en español con más versiones registradas en todo el mundo.

