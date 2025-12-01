Un Rugido Más Suave: La Función Relajada de El Rey León para Personas Neurodivergentes

Cuando se abre el telón de los teatros o se apagan las luces del cine, cuando suena la música a todo volumen en un concierto, pocas veces hay espacio para la inclusión. Las personas neurodivergentes han tenido que aprender a adaptarse a las necesidades de los individuos neurotípicos en espacios de cotidianidad, pero también en espacios para en entretenimiento.

En este contexto, este 30 de noviembre, El Rey León ofreció una función especial en el Teatro Telcel de la CDMX: una versión adaptada para personas con neurodivergencias (especialmente autismo) y sus familias.

Esta iniciativa surge con el objetivo de convertir el teatro en un espacio inclusivo, accesible y genuinamente universal.

¿Cómo es una función relajada?

Este tipo de funciones se adaptan a las personas con neurodivergencias, que tienen necesidades distintas a las de las personas neurotípicas, por ejemplo, pueden ser más sensibles a ciertos sonidos o a la luz.

Tomando en cuenta estas necesidades, durante esta función se realizaron ajustes sensoriales y de comunicación, tales como volumen moderado, eliminación de luces estroboscópicas, sala parcialmente iluminada y puertas abiertas para permitir el libre tránsito.

Además, se habilitó un espacio de autorregulación sensorial, y se contó con el uso de dispositivos de apoyo y kits sensoriales para préstamo con identificación oficial.

Previo a la presentación, las familias pudieron descargar un historial social con una explicación detallada de la experiencia, y los guiones de los personajes estuvieron disponibles para consulta.

Además el elenco y el equipo de trabajo recibió capacitaciones sobre neurodivergencias y autismo, con el fin de acompañar con empatía y comprensión a todas las personas asistentes.

La experiencia de trabajar para personas con neurodivergencias

El elenco de El Rey León visitó el centro de Autismo del Teletón en Ecatepec para sensibilizarse con personas con autismo, como las que iban a asistir a funciones especiales.

"Es muy lindo saber que estamos haciendo algo, estamos adaptando algo para para personas con neuro divergencias, niños, adolescentes, adultos que usualmente no tendrían la oportunidad de asistir al teatro. Creo que también como amante del arte, para mí es súper especial poder decir claro, el teatro y el arte es para todos y es un poco triste también darte cuenta que en tu propio país. No hay muchos espacios que propicien esto y para mí es un enorme regalo", mencionó María José Domínguez, quien interpreta a Nala, en entrevista con N+.

"La verdad es que creo que se trata mucho de reforzar esa parte de la empatía y de entender a las personas neuro divergentes de una manera más abierta, sobre todo porque es es complicado aquí en México brindar este derecho. El arte es un derecho y al final de cuentas pues sí, a veces nos damos cuenta que no es para todos, entonces es bonito poder estar en una compañía donde sí se pueda brindar este servicio y este espacio para las personas que que lo puedan disfrutar", expresó Melissa Cabrera, quien interpreta a Shenzi, la líder de las hienas.

Inclusión es integración

Básicamente para mí es… yo siempre lo veo así: si ellos no pueden venir a ver el espectáculo, entonces nosotros tenemos que llevarles el espectáculo a ellos, ¿sabes? Porque eso es inclusión. Ser inclusivo significa que, aunque tengas alguna discapacidad o no puedas trasladarte al teatro, puedes conocer o experimentar lo que sucede allá afuera", opinó Thulie Mkhize, cover del personaje Rafiki.

"Creo que la inclusión consiste en integrarlos, en hacerlos parte de nosotros, en permitirles participar o mostrarles cómo es el mundo afuera. Si no pueden venir, nosotros podemos ir hacia ellos y llevarles la experiencia".

La actriz y cantante, originaria de Sudáfrica, también dijo que está familiarizada con las funciones relajadas.

"En otras producciones en las que he estado hemos hecho cosas como esta: visitar centros para personas con discapacidad, centros para personas autistas. Así que estoy bastante familiarizada con esto, y me hace muy feliz, porque también nosotros aprendemos; aprendemos qué pasa en su mundo, cómo son, cómo hacen las cosas. Siempre es una experiencia muy educativa y es bonito conocer lo que sucede en su vida cotidiana.

"Además, estudié enfermería, y durante los primeros tres meses tienes que trabajar con personas con discapacidad, personas mayores y más. Así que este entorno para mí es muy agradable, acogedor. Siempre sé qué esperar, y eso ayuda a aprender y educarse para poder relacionarte con ellos y saber cómo interactuar.

Thulie señaló que cuando surge la oportunidad de asistir a centros de personas con discapacidad o neurodivergencias siempre quiere ser parte de ello.

"Me permite aprender más y entrar un poco en su mundo, así como nos gustaría que ellos pudieran entrar en el nuestro", señaló.

Por su parte, Eli Nassau, quien interpreta a Timón en la obra dijo que esto es de lo más bonito que puede hacer el teatro, "formar y promover esta cosa de comunidad y que todos estamos participando de algo juntos y juntas e incluir a la mayor cantidad de personas se me hace de lo más conmovedor y emocionante".

La función relajada de El Rey León fue, para muchas familias, la primera experiencia de teatro musical que pueden disfrutar sin estrés sensorial y, para algunos, la única posibilidad real de entrar a ese tipo de espacio.

Este tipo de iniciativas nos recuerdan que la magia del teatro no solo sucede gracias a las luces, los libretos y las actuaciones sino también cuando estos espacios se convierten en espacios diversos y universales.

