Dua Lipa Se Despide de su Radical Optimism Tour con una Emotiva Carta para sus Fans

Dua Lipa cerrará su Radical Optimism Tour este viernes 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, y para despedir la gira, que la llevó por Asia, Europa y América durante más de un año, compartió una emotiva carta para sus fans en el newsletter de Service95.

“No puedo creer que esté diciendo esto, pero mañana por la noche en la Ciudad de México será el último concierto de mi Radical Optimism Tour”, escribió la cantante, quien no ocultó lo mucho que la ha marcado este viaje. El recorrido, recuerda, ha sido “un auténtico torbellino de emociones” y al hacer memoria de cómo comenzó “con la etapa en Asia” y de “cada ciudad, cultura y momento inolvidable”, confesó que se le “llenan los ojos de lágrimas”.

Fiel a su estilo cercano, Dua habló en plural durante toda la carta porque, asegura, esta gira fue un esfuerzo colectivo. “Sigo diciendo ‘nosotros’ porque nada de esto habría sido posible sin la familia más extraordinaria que me acompaña en la gira”, agradeció, mencionando a bailarines, músicos, equipo técnico y, por supuesto, al público que la acompañó noche tras noche: “Hicisteis de esta gira algo inolvidable”.

Los cinco momentos favoritos de Dua Lipa en el Tour

Como parte de este cierre de ciclo, la artista también compartió cinco momentos que, dice, atesorará para siempre. Entre ellos destacan sus conciertos en el estadio de Wembley, “un sueño que todavía no puedo creer que se haya hecho realidad”, la aparición sorpresa de las porristas de los Dallas Cowboys en Physical y la inolvidable noche en The Abbey de Los Ángeles junto a reinas del drag como Trinity The Tuck, Shea Couleé, Symone, Plastique Tiara y Aquaria: “¡Pura alegría!”.

También recordó el dueto con su papá, Dugi, en el festival Sunny Hill (“tengo que mencionarlo”), así como cada colaboración con artistas locales durante la gira: “De verdad que no puedo elegir un favorito; cada uno se sintió único e irremplazable”.

La carta cierra con un: “Nos vemos”, dejando la puerta abierta a lo que venga, y un “Todo mi amor, Dua x” que confirma que, más que un fin, esto es una celebración llena de agradecimiento.

Con CDMX como escenario de despedida, Dua Lipa convierte su última parada en un abrazo global a sus fans y a todo lo vivido durante esta etapa que, como su música, exuda optimismo radical.

