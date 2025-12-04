Exhibirán los Cuadros Pintados por Michael Jackson en un Museo Dedicado a su Legado

Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, anunció este miércoles la creación de un nuevo museo dedicado al legado del “Rey del Pop” en Mónaco.

El espacio, que todavía no tiene fecha de inauguración ni ubicación confirmada, contará inicialmente con alrededor de 200 obras atribuidas a Michael, incluyendo decenas de cuadros pintados por él y otros objetos personales que la familia ha conservado a lo largo de los años.

El anuncio se realizó en un reconocido centro comercial del Principado, propiedad del socio con el que Jermaine colabora actualmente. No es un territorio ajeno para él: el cantante vivió en Montecarlo durante cinco años y mantiene una estrecha relación con la comunidad local.

El proyecto será financiado por Jackson Family Legacy Investments, empresa dirigida por Jermaine Jackson, cuarto de los diez hermanos del clan y miembro fundador de The Jackson Five, el grupo que catapultó a la familia a la fama mundial a finales de los años 60. La iniciativa busca “poner en valor el legado artístico y cultural” de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música.

El legado de Michael Jackson

Michael Jackson, cuyo impacto trascendió el pop para transformar la industria del entretenimiento, dejó una huella incalculable con álbumes como Off the Wall, Thriller,el disco más vendido de todos los tiempos, y Bad. Su destreza vocal, su innovación en videoclips, su inconfundible estilo de baile y su capacidad para convertir cada lanzamiento en un fenómeno global lo consolidaron como un ícono universal. Además de su faceta musical, Jackson cultivó su interés por la pintura y el arte visual, un aspecto menos conocido de su vida que el museo pretende destacar.

Aunque aún faltan detalles por revelar, Jermaine adelantó que la colección crecerá con el tiempo y que el museo aspira a convertirse en un punto de referencia para fans, investigadores y amantes de la cultura pop que buscan profundizar en la vida y obra de una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Con información de EFE