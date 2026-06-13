Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Sábado 13 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy sábado 13 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Precio del dólar hoyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy, el dólar en México inicia en $17.32. ¿Cómo afecta esto a tus finanzas en la frontera norte? Consulta los precios en bancos y casas de cambio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+