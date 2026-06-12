El Gesto de Regina Blandón Durante el Mundial que se Volvió un Mensaje de Protesta

Regina Blandón aprovechó la inauguración del Mundial 2026 para mostrar un mensaje sobre los 133 mil desaparecidos en México, generando reacciones divididas en redes.

regina-blandon-mensaje-desaparecidos-inauguracion-mundial-2026Foto: GettyImages

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Durante el Mundial 2026, Regina Blandón destaca la crisis de desapariciones en México con un contundente mensaje: "En México existen madres buscadoras".

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