El Gesto de Regina Blandón Durante el Mundial que se Volvió un Mensaje de Protesta

La inauguración del Mundial 2026 tuvo, además de la euforia por el triunfo de la Selección Mexicana, un momento que dividió opiniones en redes sociales: el mensaje que la actriz Regina Blandón mostró desde el Estadio Ciudad de México sobre la crisis de desapariciones en el país.

La chamarra con el mensaje

Blandón asistió al partido inaugural del 11 de junio y, sobre una chamarra, llevó dos frases que contrastaban con el ambiente festivo del estadio: "En México existen madres buscadoras" y "México, 133 mil desaparecidos".

La actriz acompañó las imágenes con un mensaje en sus redes en el que reconoció que el Mundial le provoca emoción e indignación al mismo tiempo, y explicó que no considera que ambos sentimientos se cancelen entre sí. Su frase central resumió la postura: "No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos".

El contexto: madres buscadoras y CNTE en las calles

El mensaje de Blandón no ocurrió fuera de contexto. La inauguración estuvo marcada por movilizaciones convocadas por la CNTE y madres buscadoras para visibilizar a las más de 130 mil personas desaparecidas en México. Estos colectivos llevan años organizando protestas y pegando fichas de búsqueda en espacios públicos.

La noche y la mañana previas al partido, madres buscadoras, junto con la CNTE y colectivos de mujeres trans trabajadoras sexuales, intentaron llegar al estadio, pero un operativo bloqueó el paso sobre Calzada de Tlalpan y otras vialidades.

Reacciones divididas

La publicación de Blandón generó una ola de comentarios encontrados. Algunos usuarios destacaron que la actriz ha sido congruente con causas sociales, mientras otros la criticaron por su privilegio y le reprocharon no haberse unido a la protesta en la calle en lugar de hacerlo desde el estadio.

Ante esos señalamientos, Blandón respondió sin rodeos: "Claro que hablo desde el privilegio, claro que me doy cuenta de ello [...] pero mi enorme privilegio no me nubla la empatía y hablar de la causa desde ahí o desde donde sea le da visibilidad, que es lo que importa a final de cuentas". La actriz admitió que le regalaron el boleto para asistir al partido, y cerró su mensaje diciendo que intentará seguir siendo "honesta y congruente".