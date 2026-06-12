México Conquista el Mundial: El Pato Mundialista y Momentos que Dieron la Vuelta al Mundo

El debut tricolor en la Copa del Mundo 2026 no solo dejó una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, también desató una ola de festejos en calles, taquerías y transmisiones en vivo que terminaron acaparando las redes sociales del mundo entero.

Entre cánticos, bailes improvisados y encuentros inesperados con la afición coreana, estos fueron los momentos que ya nadie puede dejar de compartir.

Alzan en hombros a un Dr. Simi

La euforia por la victoria mexicana se desbordó en la Zona Rosa, donde un grupo de aficionados se topó con una botarga del Dr. Simi vestida con playera de la Selección sobre su clásica bata bailando en plena calle. Contagiados por la adrenalina del triunfo, los aficionados rodearon a la botarga y la cargaron en hombros como si se tratara del propio director técnico.

El festejo dio un giro cuando la multitud comenzó a dispersarse entre empujones y risas, provocando que el Dr. Simi cayera al piso. Lejos de la preocupación, el momento desató carcajadas generales y los propios aficionados ayudaron a levantarlo.

El video, grabado por varios transeúntes, alcanzó millones de reproducciones en TikTok y X, donde se popularizó la frase: "Una vez más, el surrealismo de México le ganó a la Inteligencia Artificial".

Coreanos y Mexicanos Bailan Gangnam Style en Guadalajara

En una taquería de Guadalajara, un grupo de visitantes surcoreanos disfrutaba una cena tranquila cuando alguien decidió poner "Gangnam Style", el clásico de PSY que en 2012 se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales globales.

Los aficionados coreanos reconocieron la canción al instante y, lejos de sentirse observados, comenzaron a bailar la coreografía mientras grababan con sus celulares.

Poco a poco, comensales de distintas nacionalidades se sumaron a la dinámica, convirtiendo la cena en una celebración improvisada.

También durante la victoria de Corea, aficionados mexicanos y coreanos se unieron para bailar la canción.

Mexicanos dançando e cantando GANGNAM STYLE com os coreanos no México após a vitória da Coreia do Sul na Copa do Mundo.



🇰🇷🇲🇽 pic.twitter.com/lZz1ACYj0v — DataFut (@DataFutebol) June 12, 2026

Un Pato se Une a los Festejos por México en el Ángel

Bajo la lluvia, miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo ante Sudáfrica, pero el protagonista inesperado de la noche tenía plumas: un pato vestido con una playera verde de la Selección Mexicana caminó con total tranquilidad entre la multitud, los tambores y los cánticos.

De acuerdo con reportes, el ahora llamado "pato mundialista" pertenece a una familia que vende aguas frescas en la zona y ya era conocido por otros eventos públicos . Las imágenes del patito se volvieron tendencia, acompañadas de comentarios como "este país es demasiado surrealista" y "el espíritu máximo del Mundial".

Hasta el pato se uniformó… pic.twitter.com/NvRDVDXWWf — Alberto Lati (@albertolati) June 12, 2026

Coreanos Hacen Beso de Tres en Guadalajara

A días del enfrentamiento entre México y Corea del Sur, la afición mexicana ya recibía con fiesta a los visitantes asiáticos en Guadalajara: shots de tequila, cargadas espontáneas y coros de "¡BTS, BTS, BTS!" como bienvenida. Pero uno de los momentos que se robó la atención desde el primer día fue cuando un grupo de mexicanos comenzó a gritar "¡beso de tres, beso de tres!" a tres presentadores surcoreanos que se encontraban en la zona.

Entre risas, los extranjeros aceptaron el reto y compartieron el icónico "beso de tres" ante los vítores de la afición. Horas después, el público latino seguidor de la TV surcoreana identificó a dos de los protagonistas: Yang Se-Chan, integrante del elenco de Running Man y ganador del Premio a la Excelencia de SBS Entertainment, y Jun Hyun-Moo, exconductor de noticias de KBS y rostro de programas como Live Alone, quien viajó a México como comentarista principal de la cadena para la justa mundialista.

Reportero Italiano es Levantado por Mexicanos en Plena Transmisión en Vivo

Alessio De Giuseppe, periodista de la cadena DAZN especializado en la cobertura de la Serie A italiana, y conocido en su país por seguir la histórica campaña europea del Bologna, se encontraba afuera del Estadio Ciudad de México reportando para la inauguración del Mundial 2026 cuando un grupo de aficionados mexicanos llegó gritando y haciendo ruido para la transmisión.

Al final, el grupo tomó a De Giuseppe del cuerpo, los pies y los hombros, y lo "manteó" en al menos tres ocasiones en plena conexión en vivo para los seguidores de DAZN. El momento, calificado en redes como "brutal", se volvió uno de los clips más compartidos de la jornada inaugural.