México Conquista el Mundial: El Pato Mundialista y Momentos que Dieron la Vuelta al Mundo

Del pato mundialista, al "beso de tres" coreano y reporteros levantados en vivo: así fue la fiesta viral que acompañó el debut de México en el Mundial 2026.

momentos-virales-mexico-mundial-2026-dr-simi-pato-coreanosFoto: GettyImages

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Increíble debut de México en el Mundial 2026. Desde un beso de tres coreano, un pato mundialista, hasta un reportero italiano levantado en vivo. Así fue la fiesta viral en México.

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