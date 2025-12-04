Katy Perry y Justin Trudeau Reaparecen como "Pareja", Justo a Tiempo para la Temporada Navideña

"Justin Trudeau visitó Japón con su pareja, Katy Perry", para almorzar con el exprimer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa, Yuko, así lo escribió el diplomático japonés en su cuenta de Instagram la tarde de este .

Después de la cena de cumpleaños en que Justin Trudeau y Katy Perry fueron sorprendidos en París, Francia, ahora la pareja tuvo su primera aparición política conjunta, así lo dio a conocer Kishida, el pasado 3 de diciembre.

Katy Perry y Justin Trudeau, primera visita diplomática como pareja

Kishida compartió una foto del cuarteto posando frente a un árbol de Navidad. En la publicación en X e Instagram, el político japonés llamó a Katy Perry la "pareja" de Justin Trudeau.

Kishida, ex primer ministro japonés, compartió con sus seguidores que mientras él y Trudeau estuvieron al frente de sus respectivos países se reunieron en numerosas ocasiones para fortalecer las relaciones bilaterales. Uno de los proyectos que emprendieron fue la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá.

Tras haber dejado atrá sus respectivos cargos, Fumio Kishida se alegró de mantener su amistad intacta.

¿Qué dijo Justin Trudeau de la foto publicada?

Por su parte, Justin Trudeau respondió el mensaje señalando el gusto que le había dado encontrarse con él y agregó: "Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de conversar contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu continuo compromiso con el orden internacional basado en normas y con un futuro mejor para todos".

Fumio Kishida destacó la importancia de mantener una sociedad entre Canadá y Japón en los terrenos de la política, la seguridad, la economía y la cultura. También se comprometió en seguir promoviendo la amistad y la cooperación entre ambos países.

Katy Perry, de 41 años, y Justin Trudeau, de 53, fueron vistos juntos por primera vez en julio. Para entonces, la cantante ya se había separado de Orlando Bloom, su exprometido. Trudeau, por su parte, se separó de su esposa, Sophie Grégoire, tras 18 años de matrimonio en 2023.

La pareja fue vista intermitentemente durante los meses siguientes, durante el tour Lifetimes de la cantante. El 25 de octubre pasado, hicieron su primera aparición pública: fueron vistos en el Crazy Horse de París, en donde celebraron el cumpleaños 41 de Perry.

La reunión de esta semana marca la primera vez que Perry se une a Trudeau en un rol político, al lado de Kishida y su esposa.

