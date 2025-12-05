¿Quién es Heidi Klum? Altura, Edad y lo que Debes Saber de la Presentadora del Sorteo de la FIFA

Heidi Klum acompañó a Kevin Hart en el escenario del sorteo oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se realizó este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. A continuación te decimos quién es Heidi Klum, cuál es su altura, edad y te compartimos la biografía de la presentadora del sorteo del Mundial 2026.

La modelo y conductora Heidi Klum se convirtió en tendencia durante la gala de este 5 de diciembre, no solo por el increíble outfit metálico que utilizó sino también por cómo lucía como copresentadora del sorteo, al lado de Hart, quien siempre ha destacado por su estatura. Kevin Hart mide entre 1.57 y 1.65 metros.

Quién es Heidi Klum

Heidi Klum nació el 1 de junio de 1973 en Bergisch Gladbach, Alemania. Ganó su primer concurso de belleza a los 18 años. Su triunfo en el Model 92 marcó el inicio de su vida pública, y la catapultó a Nueva York, en donde firmó con la agencia Metropolitan; ahí dio sus primeros pasos en la moda internacional.

En 1998 apareció en la portada de la icónica edición de trajes de baño de Sports Illustrated, un logro que la situó automáticamente en la élite del modelaje. Su siguiente paso fue convertirse en uno de los Ángeles de Victoria’s Secret, Heidi Klum fue la primera modelo alemana en formar parte del grupo.

Su trabajo como modelo la ha llevado a desfilar en pasarela, protagonizar campañas de publicidad y ocupar portadas de revistas en distintos continentes.

En 2004 llegó a la televisión, en donde trabajó como presentadora y productora ejecutiva de Project Runway, programa que ayudaba a dar spot a diseñadores emergentes. Su trabajo le valió un Premio Emmy y la consolidó como figura clave detrás y frente a cámaras. Klum también fue anfitriona de Germany’s Next Topmodel, show del que ha sido imagen desde 2006.

También participó en la películas Zoolander (2001) y Ella Enchanted (2004).

Ha estado casada con Seal y Ric Pipino; actualmente lo está con Tom Kaulitz, integrante de Tokio Hotel. Klum es madre de cuatro hijos.

Cuál es la edad de Heidi Klum

Actualmente Heidi Klum tiene 52 años. El pasado 1 de junio de 2025, la cuenta de Instagram de la marca Calzedonia anunció que la ícono de la moda sería su embajadora de verano en Alemania. Aprovecharon la oportunidad para desearle feliz cumpleaños.

Cuál es la estatura de Heidi Klum

La supermodelo habló de su estatura en una entrevista de 2022. Mientras bromeaba respecto a que sus hijos superaban su altura, Heidi Klum reconoció: "Mido 1,75 m y mis hijos ahora miden 1,90 m. Son enormes. Es un chiste. Cuando llegamos a algún sitio, no creo que nadie crea que son mis hijos. Son tan altos y tan guapos".

