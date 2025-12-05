La Rapera Lauryn Hill y Su Hijo en Ceremonia del Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA

La cantante Lauryn Hill llegó al escenario del Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, después de 25 años de haber hecho público su retiro del ojo público. Aunque regresó a las actuaciones públicas en 2003, ahora la rapera ocho veces ganadora del Grammy tomó el escenario para cantar los temas Lost Ones y Doo Wop (That Thing).

La cantante llevó el reggae y el soul al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La originaria de Nueva Jersey se presentó junto a sus hijos, como parte de la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Quién es Lauryn Hill

La rapera, cantante y compositora de 50 años interpretó un par de temas en compañía de su hijo, Zion Dawid Marley, y del resto de su banda. Durante la actuación en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Hill rindió homenaje al abuelo de sus hijos, Bob Marley, también destacó su amor por el futbol.

Lauryn Hill es ganadora de ocho premios Grammy. Originaria de Nueva Jersey, creció en South Orange y East Orange, y saltó a la fama como líder de los Fugees, antes de lanzarse como solista.

Hill fue la primera rapera en ganar el Álbum del Año en los Premios Grammy de 1999. Su trabajo incluye éxitos como Killing my Softly, Ready or Not y Nothing Even Matters.

Lauryn Hill tuvo cinco hijos con Rohan Marley, hijo de Bob Marley: Zion David, Selah Louise, Joshua Omaru, John Nesta y Sarah. Su relación duró de 1996 a 2011, año en que nació su sexto hijo, de cuyo padre no ha declarado el nombre.

Fue invitada al Vaticano, en donde criticó a la Iglesia Católica y declaró que no creía en ningún Papa como representante de Dios en la tierra.

