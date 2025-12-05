Robbie Williams y Nicole Scherzinger Cantan "Nuevo Himno del Futbol". Esta es la Canción

Robbie Williams subió al escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, para protagonizar el segundo acto musical del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Acompañado de la intérprete estadounidense Nicole Scherzinger, la pareja interpretó "el nuevo himno del futbol".

Williams, embajador musical de la FIFA, presentó oficialmente el tema Desire, el pasado 11 de julio de 2025. La canción fue interpretada originalmente por Williams y Laura Pausini. Un par de días después, el 13 de julio de 2025, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini la interpretaron en el Mundial de Clubes de la FIFA.

En el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Williams cantó a dueto con Scherzinger.

Robbie Williams y Nicole Scherzinger cantan "nuevo himno del futbol"

Robbie Williams abrió su presentación en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA usando un traje color lavanda, con el que caminó previamente por la alfombra roja. Junto al cantante se pudo ver a Scherzinger, quien eligió un vestido verde para unirse al espectáculo.

Williams y Scherzinger interpretaron el tema Desire, compuesto y grabado por el intérprete. Desire será el himno oficial de la FIFA para todos los torneos del mundo y sonará antes de cada partido, mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial.

De acuerdo con el intérprete, elegido como Embajador Musical Oficial de la FIFA, compartir la canción Desire "con los aficionados en el estadio y con todos los aficionados que lo ven desde sus casas en todo el mundo" representa un momento realmente especial.

Robbie Williams cuenta con más de 90 millones de álbumes vendidos, un récord de 18 Premios BRIT y el mismo número de álbumes número uno en el Reino Unido que los Beatles. En 2024, Williams estrenó la cinta autobiográfica Better Man. Williams estrenará su álbum BRITPOP el 6 de febrero de 2026.

Millones de espectadores pudieron ver la actuación de Scherzinger, ganadora del premio Tony y nominada al Grammy, quien ha sido llamada "una fuerza de la naturaleza asombrosa". La líder de Pussycat Dolls, es famosa por sus éxitos Don't Cha y Buttons, así como por su sencillo Heartbeat. Nicole Scherzinger ha actuado con Andrea Bocelli y prestó su voz a Sina en Moana y Moana 2.

