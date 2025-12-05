Village People Pone a Bailar a Donald Trump en Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026

El sorteo que define el camino de México y de las 41 selecciones más que participarán en la Copa del Mundo se realizó la tarde de este viernes 5 de diciembre. En la fase final de la ceremonia del sorteo, Donald Trump fue visto bailando al ritmo de YMCA, famoso tema interpretado por Village People.

En el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se presentaron la rapera Lauryn Hill, los cantantes Robbie Williams y Nicole Scherzinger, y el italiano Andrea Bocelli. Mira en este liveblog todos los detalles de lo que se vivió en el sorteo para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Donald Trump bailando al ritmo The Village People

Village People fueron los encargados de cerrar el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una interpretación de su popular canción YMCA. El tema es un éxito que proviene del disco Cruisin' de 1978; fue coescrito por Victor Willis y Jacques Morali.

Mientras Village People cantaba sobre el escenario el popular tema, Donald Trump bailaba desde su lugar al ritmo de la canción. Tanto el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se quedaron sentados en su asiento.

El baile de Trump con YMCA fue uno de los momentos más festivos del sorteo. Esta no es la primera vez en que el presidente de Estados Unidos es captado bailando al ritmo del tema de Village People. La canción ha sido utilizada con frecuencia por el presidente de Estados Unidos, en sus reuniones políticas, incluso la usó durante su investidura presidencial.

Donald Trump y YMCA de The Village People

Donald Trump empezó a usar YMCA en 2020, durante su campaña de reelección. También utilizó Macho Man para cerrar sus mítines. Dado que el presidente comenzó a bailar la canción, empezó a ser asociado con el tema.

Aunque al principio, en junio de 2020, el autor de la canción, Victor Willis, pidió al equipo de Trump no usar ninguna de las canciones, cuatro años después cambió de opinión. En diciembre de 2024 mencionó que el clásico se ha "beneficiado enormemente" del uso que hace de él el presidente electo.

Según publicaciones estadounidenses, la canción recibió un feliz impulso a raíz del uso de Trump, pues la audiencia comenzó a buscarla y ésta subió de posición dentro de las listas de éxitos y en la lista de ventas. Finalmente, Trump obtuvo una licencia de uso político de la canción por parte de BMI y Willis se retractó declarando que Trump "parecía disfrutarla genuinamente".

En enero de 2025, Village People actuó en eventos vinculados con el presidente Donald Trump; sin embargo, Willis aclaró que esto no significaba "la aprobación de las políticas del presidente electo".

La Copa Mundial de Futbol arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, sede de las finales de 1970 y 1986. Estados Unidos y Canadá también serán anfitriones.

