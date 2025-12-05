"Que Cada Fan Viva la Experiencia que Desea": Bad Bunny Anuncia Reembolsos para Fans Inconformes

La producción del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” anunció la apertura de una nueva sección disponible para los conciertos de Bad Bunny del 10, 11, 12, 15, 19, 20 y 21 de diciembre; sin embargo, lo que parecía motivo de emoción, despertó dudas en los fans que ya contaban con boletos para las presentaciones.

Dado que la organización aseguró que su prioridad es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito, informó que los compradores de boletos en las zonas General A y Pits podrán decidir si desean mantener o no su acceso, bajo los nuevos ajustes de producción. En caso de negativa, podrán solicitar un reembolso completo, incluyendo el cargo por servicio.

Con esta medida, el equipo de Bad Bunny busca ofrecer alternativas claras y transparentes ante los ajustes en la producción del tour, que continúa siendo uno de los más esperados del año.

Los reembolsos podrán solicitarse hasta el 9 de diciembre, directamente a través del botón de ayuda en la cuenta Ticketmaster de cada usuario. La productora reiteró que toda la información detallada del procedimiento se encuentra disponible en los canales oficiales de la boletera.

¿Quiénes pueden pedir reembolso?

Quienes hayan comprado boletos en la zona General A.

Fans que hayan comprado en la zona Pits.

¿Cómo solicitar el reembolso?

Entra a la página en la que compraste tu entrada Busca tus compras Selecciona el show de Bad Bunny. Busca el botón Ayuda. Solicitar tu reembolso.

