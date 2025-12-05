Este Fue el Último Video de Eduardo Manzano que compartió su Hijo: "La Vida te da Sorpresas"

Eduardo Manzano falleció este 4 de diciembre de 2025 a los 87 años. Su hijo Lalo Manzano anunció la noticia mediante una publicación en redes sociales el mismo día del deceso, acompañada de un memorial con las fechas 18 julio 1938 - 4 diciembre 2025.

El actor y comediante compartió antes de su muerte un video con su hijo Lalo, grabado durante una reunión familiar en un restaurante. En la grabación, ambos aparecen juntos mientras Lalo narra anécdotas de su infancia relacionadas con su padre y la música. El video fue publicado en la cuenta de Facebook de Lalo Manzano.

Al presentar el material audiovisual, Lalo Manzano escribió:

Siempre me han pedido que les comparta un video con mi papito, de lo que hacemos y como la pasamos cuando nos juntamos. Bueno pues, ¡hoy es el día familia..! Aquí les dejo esta joya con todo amor… ¡¡¡Disfrútenla!!!

En el video, Lalo relata cómo Eduardo Manzano acostumbraba llevarlos a restaurantes cuando eran niños y les pedía que cantaran frente a otros comensales. Narra una anécdota específica donde su padre los instaba a mostrar su talento vocal.

La grabación concluye con ambos haciendo referencia a la canción "La vida te da sorpresas" y Lalo mencionando la frase "Lo que bien se aprende nunca se olvida".

Tras el fallecimiento, Lalo Manzano expresó en su publicación:

Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño

Eduardo Manzano tuvo tres hijos: Eduardo Manzano Martínez, Mariela Manzano Martínez y Ariel Manzano Martínez.

El texto del memorial publicado describe a Eduardo Manzano como un padre, comediante y ser humano admirado. La publicación destaca que su legado permanece en los escenarios que iluminó y en las personas que transformó con su trabajo.

