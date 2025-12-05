Gobierno Agradece a Legisladores Aprobación de Reforma a Ley de Aguas: "Siguen Mesas de Trabajo"

Durante la mañanera de hoy, 5 de diciembre de 2025, que fue encabezada por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, agradeció a la Cámara de Diputados y a Senadores la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas.

Agradecer a la Cámara de Diputados, a legisladoras y legisladores, y también el caso del Senado de la República, la aprobación de la ley. Los legisladores que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas, tanto como por la presidenta de México como por el propio director general de Conagua, es muy importante varios de los artículos que contiene esta ley conllevan a dar apoyo y certidumbre.

Detalló que las mesas de trabajo seguirán para despejar cualquier duda, para atender a los productores agrícolas y campesinos, con el fin de que confíen en que pueden trabajar e intervenir en el campo. El pasado jueves 4 de diciembre hubo protestas de agricultores en diferentes puntos del país, las cuales continúan este viernes, en N+ te compartimos en dónde: ¿Hay Carreteras Bloqueadas por Agricultores Hoy? Capufe y Guardia Nacional Reportan Cierres.

¿Cuándo será publicada en el DOF?

En cuanto a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Rosa Icela Rodríguez aclaró que se incluirá a la brevedad, si este día se los envían " de inmediato estaría", en caso de que no, se incorporaría el próximo lunes 8 de diciembre de 2025.

La reforma a la Ley Nacional de Aguas fue aprobada en lo general en el Senado de la República con 85 votos a favor y 36 en contra. Da prioridad al derecho humano al agua, para garantizar su acceso, disposición y saneamiento, además, prioriza el uso doméstico y humano sobre otros fines.

