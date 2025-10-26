Katy Perry y Justin Trudeau en París: la Esperada Confirmación de su Relación

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos saliendo de un restaurante en París, tomados de la mano, en la celebración del cumpleaños 41 de la intérprete de Firework. La cantante y quien fuera primer ministro de Canadá finalmente confirmarían los rumores de una relación, los cuales comenzaron en julio pasado, cuando fueron captados por las cámaras por primera vez.

A principios de julio de 2025, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron el fin de su relación, a través de un comunicado conjunto. Aunque su relación romántica terminó, ambos se comprometieron con seguir siendo una familia para su hija, Daisy, a quien ofrecerán una crianza compartida. Perry y Bloom se comprometieron en febrero de 2019, pero la boda se canceló debido a la pandemia de COVID-19.

Justin Trudeau, por su parte, se casó con Sophie Grégoire en 2005, después de haber comenzado una relación romántica a principios de la década de 2000. La pareja tuvo tres hijos: Xavier James (18 años), Ella-Grace (16 años) y Hadrien (11 años). Trudeau y Grégoire anunciaron su separación en agosto de 2023, tras "muchas conversaciones significativas y difíciles", y después de 18 años de matrimonio.

La cantante y el político hicieron público su noviazgo este sábado 25 de octubre por la noche, después de haber tenido una cita para celebrar el cumpleaños 41 de la cantante. Katy Perry y Justin Trudeau asistieron a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París, a su salida fueron fotografiados por las decenas de paparazzi que los esperaban.

En un video publicado en redes sociales por TMZ, se puede ver a la pareja tomada de la mano, y a un fan de la cantante obsequiándole una rosa y deseándole feliz cumpleaños. Aunque tanto Katy Perry como Justin Trudeau se ven sonrientes, también se les nota nerviosos, antes de subir a una camioneta negra. Durante su recorrido de la puerta del teatro al auto, se escucha a los asistentes cantándole "Happy Birthday to you" a la cantante californiana.

Katy Perry y Justin Trudeau llevarían tres meses saliendo juntos. La primera vez que fueron vistos, y cuando comenzaron los rumores de romance, fue en julio, mientras estaban en Montreal, primero cenaron y después dieron un paseo por el Parque Mount Royal. En agosto, Trudeau sorprendió a los asistentes del concierto de Katy Perry, al ser captado bailando y cantando temas de la gira Lifetimes, durante su paso por la misma cudad.

A principios de octubre de 2025, la cantante y el político fueron fotografiados por los paparazzi, mientras se abrazaban y besaban sobre un yate, en la costa de California.

