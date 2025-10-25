Muere June Lockhart, una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood
La tarde de este sábado 25 de octubre se reportó el fallecimiento de la actriz June Lockhart, quien murió a los 100 años y era una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood.
Una de las últimas estrellas supervivientes de la época dorada de Hollywood, la actriz June Lockhart, murió a los 100 años. Quien interpretó a Maureen Robinson en la serie de televisión Perdidos en el Espacio y a la señora Chadwick en The New Lassie, murió por causas naturales, en compañía de su hija, June Elizabeth, y su nieta, Christianna, quienes estaban a su lado al momento de su fallecimiento.
De acuerdo con información publicada por la revista People, la actriz murió el jueves 23 de octubre a las 21:20, en Santa Mónica, California. El funeral de June Lockhart será privado y su familia ha solicitado que quienes así lo deseen envíen donaciones a The Actors Fund, ProPublica e International Hearing Dog, Inc, en lugar de flores.
Información en desarrollo.
