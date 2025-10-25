Actor Patricio José es Asaltado en la Misma Zona en que Asesinaron a Fede Dorcaz

El actor Patricio José fue víctima de la delincuencia al principio de la semana, así lo denunció a través de sus redes sociales, cuando relató que ya había tomado medidas, después del cristalazo que sufrió. Su testimonio estuvo acompañado de una imagen en la que se ve el cristal roto de su auto. El asalto sufrido por el actor Patricio José ocurrió en la misma zona en que asesinaron al cantante argentino, Fede Dorcaz.

El actor de 29 años se unió al llamado hecho por la influencer Mariana Ávila, quien ha estado denunciando de manera continua los altos niveles de criminalidad que se viven en la Ciudad de México. Mariana Ávila fue novia del cantante Fede Dorcaz, y ha usado sus redes sociales para mantenerse en constante comunicación con sus seguidores.

Actor Patricio José denuncia asalto

El actor mexicano Patricio José, nacido en Aguascalientes, fue víctima de un asalto el pasado lunes por la noche. Según su propio testimonio le quitaron su mochila y, aunque realizó la denuncia correspondiente, no se mostró satisfecho:

Un lunes a las 8:00 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? Pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México.

En una siguiente historia, el actor que interpretó a Lalo en Doña Flor y sus dos maridos compartió la imagen de cómo quedó su camioneta, después de que los asaltantes destrozaran la ventana para extraer sus pertenencias. Junto a la imagen anotó: "No tengan coche en la Ciudad de México". Patricio José también dio vida a Julián en Cita a ciegas, a Luis Iturbide en Eternamente amándonos, y a Renato Esquivel en Vivir de amor.

Asalto ocurrió en misma zona en que asesinaron a Fede Dorcaz

Este jueves 23 de octubre, Álex Kaffie, en su programa Sin Lisonja, publicó las imágenes a las que hicimos referencia arriba y señaló que "las autoridades no implementaron seguridad ni hicieron nada porque en el mismo lugar; es decir, en Periférico, asaltan el lunes, también con extrema violencia, a un joven actor, a un muy guapo muchacho, que también se está abriendo camino en los melodramas mexicanos".

El periodista agregó que esta vía rápida deja de ser rápida precisamente por la gran cantidad de automovilistas que circulan en esa ruta: "tantos automovilistas..., entonces pues aprovechan las ratas de dos patas, que van a vuelta de rueda las vías rápidas y mira cómo le dan el cristalazo", denunció.

Hace unos días, Mariana Ávila publicó una selfie junto a su novio, sobre la que escribió: "Fede es la cara de la terrible realidad que se está viviendo. No queremos más víctima, no queremos más personas a las que les arrebaten la vida y sus sueños".