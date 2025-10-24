Felicia Mercado Renuncia a Las Estrellas Bailan en Hoy ¿Qué Pasó con Su Pareja de Baile?

Después de un par de semanas de competencia, y luego de que la semana pasada se decidiera que ninguno de los competidores fuera eliminado, este viernes, la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy despidió a sus primeros eliminados. Pero no se trató de la salida esperada por la audiencia, la actriz Felicia Mercado decidió renunciar, y Jordan continuó en la competencia.

Las Estrellas Bailan en Hoy vivió su primer momento decisivo de la temporada, al anunciar la salida de una de las parejas del reality. Entre anuncios inesperados y lágrimas, el matutino de Televisa experimentó una vuelta de tuerca cuando Felicia Mercado anunció que dejaba el concurso de baile.

¿Por qué Felicia Mercado renunció a Las Estrellas Bailan en Hoy?

La mañana de este viernes 24 de octubre, cuando llegó la hora de que Felicia Mercado y Jordan Mendoza tomaran la pista para realizar su performance de la jornada, la actriz tomó el micrófono para anunciar que se retiraba del concurso, debido a que estaba presentando problemas físicos. Horas mas tarde, en su cuenta de Instagram, compartió:

Durante las últimas semanas he presentado lesiones físicas, especialmente en mi espalda y mi costado derecho, que han limitado mi capacidad para continuar con los ensayos y presentaciones.

Felicia Mercado explicó que su salida fue una decisión médica y personal, tomada en conjunto con la producción del programa para cuidar su salud: "Esta decisión fue tomada pensando en mi bienestar", agregó.

Después del baile, Galilea Montijo anunció que la competencia había cerrado con un marcador de 54 contra 53 puntos, que ponía en el límite a dos parejas. Aunque Felicia ya se había retirado de la competencia, estos números no estuvieron a favor de Jordan, quien no recibió los votos necesarios para quedarse. A propósito del resultado, la actriz usó sus stories de Instagram para mencionar:

Bailé con Jordan hasta el final para brindarle la oportunidad al público que con sus votos él continuara en el proyecto.

A pesar de su salida, Felicia Mercado contó con el apoyo de su compañero de baile, quien pidió respeto para ella:

Hay muchas perspectivas y opiniones encontradas. Quiero pedir respeto para Felicia, quiero que la respeten como dama, como la gran artista que es. Independientemente de si están de acuerdo con la decisión que tomó, ha sido un privilegio estar al lado de una mujer que significa tanto para la industria

El influencer destacó la trayectoria y calidad humana de la actriz, además pidió al público evitar juicios o críticas innecesarias. Felicia Mercado respondió: "Gracias, corazón. Tú sabes lo que hice para no afectarte, y gracias de verdad. El privilegio es mío".

Con esta eliminación, Las Estrellas Bailan en Hoy entra en una nueva fase en la que las parejas restantes buscarán seguir sorprendiendo a los jueces. En esta segunda semana, los más votados fueron Aaron Mercury, Briggite Bozzo, Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh y Jimena Longoria y Gualy Cárdenas.

