Francis Ford Coppola Pone En Venta Reloj de Un Millón de Dólares, Tras Fracaso de Megalópolis

El legendario cineasta Francis Ford Coppola subastará siete piezas de su colección de relojes, incluido uno diseñado junto al maestro relojero François-Paul Journe. La venta sucede luego de haber enfrentado las consecuencias financieras del monumental fracaso de la cinta Megalópolis. La joya principal estaría valuada en un millón de dólares.

El director de clásicos como El Padrino y Apocalypse Now ha decidido subastar parte de su colección privada de relojes de lujo, con la esperanza de recuperar una fracción de lo perdido. El modelo único de F.P. Journe viene acompañado de piezas de Patek Philippe, Blancpain, Breguet e IWC.

Video: Francis Ford Coppola Recibe la Medalla Filmoteca UNAM en el FICM 2024

Francis Ford Coppola y el fracaso de Megalópolis

La película Megalopolis fue autofinanciada por Francis Ford Coppola y contó con un presupuesto de producción estimado en 120 millones de dólares; sin embargo dado que obtuvo una recaudación mundial inferior a 15 millones de dólares y una pérdida de alrededor de 75,5 millones de dólares, se puede clasificar como un fracaso comercial.

En Estados Unidos, Canadá y el resto de mercados internacionales reportó una recaudación de $14 millones 387 mil 154 dólares, números que explican por qué Coppola ha tomado medidas para mitigar pérdidas, como la venta de sus bienes personales.

Megalopolis fue la película más ambiciosa en la carrera de Coppola. Se estrenó en 2024 y algunos críticos la calificaron como su obra más personal; otros más la consideraron su mayor tropiezo.

En el documental Megadoc (2025), que muestra el detrás de cámaras de Megalópolis, Francis Ford Coppola reflexiona sobre el valor del arte frente al éxito comercial. Citando al cineasta francés Jacques Tati, el director afirmó:

¿A quién le importa si mueres en la ruina, si hiciste algo que crees que es hermoso?

El reloj del millón de dólares

El cineasta de 86 años y el relojero suizo François-Paul Journe colaboraron para crear una pieza en conjunto. La idea surgió durante una cena en 2012 en la casa del director, en el Valle de Napa, cuando Coppola lanzó una pregunta aparentemente imposible:

¿Se ha fabricado alguna vez un reloj que indique la hora con una sola mano humana?

El desafío inspiró a Journe a crear un mecanismo extraordinario: una mano de titanio que se abre y cierra para señalar las horas con los dedos, mientras los minutos se muestran en un anillo giratorio. El diseño, inspirado en una prótesis del siglo XVI del cirujano Ambroise Paré, combina ingeniería avanzada y arte puro. Nueve años después de aquella charla, el reloj fue entregado a Coppola, justo antes del rodaje de Megalópolis

Este reloj se convirtió en uno de los objetos más preciados del director y ahora es el protagonista de la venta. Llamado F.P. Journe FFC Prototype, participará en una subasta los días 6 y 7 de diciembre en Nueva York.

La subasta, organizada por la casa Phillips, también incluye otros seis relojes, entre ellos un Chronométrie à Résonance —regalo de Navidad de su esposa, Eleanor Coppola, fallecida en 2024— y modelos de Patek Philippe, Blancpain, Breguet e IWC. Se estima que los relojes podrían venderse entre los tres mil y los 240 mil dólares, dependiendo del modelo. Todas las piezas estarán en exhibición en la galería de Phillips del 3 al 5 de diciembre.

A Journe le emociona ser parte de esta subasta, que todos advierten como una declaración de principios de Coppola, quien sigue pensando que el arte vale más que cualquier cifra:

Me enorgullece apoyar la venta de este reloj para que Francis pueda seguir creando sus obras maestras cinematográficas.

Cuándo será la subasta Phillips: 6 y 7 de diciembre de 2025.

Dónde será la subasta Phillips: Nueva York.

Cuándo será la exhibición pública: del 3 al 5 de diciembre

Cuál es la pieza estrella de la subasta: F.P. Journe FFC Prototype

Valor total estimado del lote: Entre $1,2 y $1,5 millones dólares

