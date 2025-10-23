¿Quién es César Echeverría, el Fan "Guapo" con el que Belinda Quiso una Selfie en un Concierto?

Un fan de Belinda vivió el sueño de todos los fans de Belinda en el momento en que la intérprete de Luz Sin Gravedad le pidió una foto.

Durante su participación en las Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara, Belinda protagonizó un momento que se volvió viral. La cantante interrumpió brevemente su presentación para pedir una foto con un fan del público que llamó su atención por guapo.

“Con el guapo, con el guapo, acérquenme al guapo, quiero una foto con el guapo”, exclamó la artista el 19 de octubre, mientras se presentaba en el foro principal.

¿Quién es el fan guapo de Belinda?

Obviamente, todo internet sintió envidia, pero también mucho interés por saber quién era el famoso guapo con el que Beli se tomó una foto.

Se trata de César Echeverría, quien reveló su identidad al compartir en redes sociales los videos del encuentro que tuvo con la intérprete durante el show.

César, quien ahora cuenta con casi 17 mil seguidores desde que compartió su video con Beli, es un modelo originario de Guadalajara, Jalisco.

En su cuenta de Instagram comparte fotografías en lugares como París, Tailandia, Londres y otros lugares del mundo.

En su post, César le prometió a Beli "ser un buen migajero".

