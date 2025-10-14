¿Cuánto Pesa Abelito? Esto Dijo al Ser Cargado por Belinda en Video Viral

Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, fue cargado por Belinda en un curioso encuentro en el backstage del musical "Mentiras", que rápidamente se volvió viral, por lo que inmediatamente las personas se preguntaron cuánto pesa y mide la estrella de La Casa de los Famosos.

Pese a que no ganó el reality show, Abelito se robó los corazones de millones de espectadores, al grado que el ganador Aldo de Nigris le ofreció compartir el premio, lo cual fue rechazado por el creador de contenido.

¿Qué pasó entre Abelito y Belinda?

Las celebridades tuvieron un momento especial, cuando Abelito visitó a la cantante en el backstage de una de las funciones de la obra de teatro "Mentiras" y todo quedó grabado en un video que rápidamente se volvió viral.

En la grabación, se observa que Belinda carga a Abelito con cierta facilidad, mientras que el influencer de talla baja sonríe para las cámaras que están captando este momento. Esto llevó a que muchas personas comenzaran a preguntarse cuánto pesa y mide el creador de contenido.

¿Cuánto pesa Abelito?

El creador de contenido Abelito mide 1.14 metros de estatura y pesa 30 kilos, de acuerdo con las palabras que éste le responde a Belinda segundos antes de que ella lo cargara enfrente de las cámaras.

"De puro músculo", añadió el influencer de talla baja de 25 años, quien se convirtió en la gran revelación de La Casa de los Famosos, al quedar en tercer lugar por detrás de Dalílah Polanco y Aldo de Nigris, quien se coronó como ganador.

¿Cuánto mide Belinda?

Al igual que el peso de Abelito, la estatura de Belinda se colocó dentro de las búsquedas en México, debido a la diferencia entre ambos, ya que la cantante mide 1.67 metros, por lo que pudo cargar con facilidad al creador de contenido.

