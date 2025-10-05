¿Quién es 'Abelito', tercer lugar de la Casa de los Famosos 2025? La Biografía de Abel Sáenz

Abelito se convirtió en el segundo finalista de La Casa de los Famosos la noche del 27 de septiembre al ganar una prueba entre los nominados que estaban en la placa durante esa semana.

Sin embargo, este domingo 5 de octubre se convirtió en el tercer lugar de La Casa de los Famosos, con un total de 6 millones 247 mil 210 votos.

Su ingreso generó gran expectativa: apareció de manera dramática, saliendo de una “bola disco” durante la gala de estreno, provocando sorpresa y aplausos entre los demás participantes.

Rápidamente, Abelito se convirtió en uno de los favoritos dentro de la casa, así que te contaremos cuáles fueron sus momentos más destacados dentro de la casa más famosa de México.

¿Cómo fue el desempeño de Abelito en La Casa de los Famosos?

A través de las galas, los momentos “off” y las declaraciones que le han dado pantalla, se pueden identificar algunos rasgos dominantes de la personalidad de Abelito.

Su carisma y sentido del humor le hicieron generar sonrisas y simpatía por parte de la audiencia.

Una de las primeras frases con las que destacó fue cuando dijo: “llevo tres días dando vueltas en la esfera”. Eso le permitió ganar cierto lugar en el afecto de compañeros y audiencia.

Su autenticidad, transparencia, vulnerabilidad, fueron clave para ganar el corazón de sus compañeros y del público. En el debate final, ofreció un discurso muy personal sobre su experiencia en la casa, destacando la lealtad a sus valores, su honestidad y su propósito de mostrar que el único límite es uno mismo.

Ha dado visibilidad a su proceso emocional: hubo momentos donde estuvo reflexivo, en silencio, incluso llorando, lo que fue captado por cámaras y resonó en redes como escenas de vulnerabilidad que lo humanizan.

Abelito como defensor de la inclusión y la visibilidad

Desde antes del estreno, el mismo Abelito había señalado que adaptarse a una casa que no fue hecha para alguien con su estatura sería un reto.

Su participación ha sido relevante en cuanto a visibilidad e inclusión para personas de talla baja, pues su experiencia “dentro de la casa” ha puesto en evidencia fallas estructurales que no siempre se perciben públicamente.

Así que Abelito llegó con una doble carga: como participante de reality — con todas las exigencias de convivencia, estrategia, alianzas, competencia — y como símbolo de representación de un grupo que históricamente carece de adaptaciones en espacios públicos y mediáticos.

Al hablar sobre los retos que enfrenta por su estatura, no lo hizo como víctima sino como quien exige espacios justos.

En el debate final, su discurso no solo fue sobre sí mismo, sino sobre las personas con discapacidad en general, al pedir un mensaje de aceptación e igualdad.

Ha enfrentado obstáculos técnicos — no poder participar en ciertas pruebas, adaptaciones insuficientes — sin abandonar la lucha o la esperanza de ser tomado en cuenta.

Estos rasgos han contribuido a que muchos televidentes lo vean como un “outsider” que no sólo está compitiendo, sino rompiendo barreras simbólicas dentro del formato.

Puntos de tensión de Abelito dentro de La Casa de los Famosos

Algunos retos físicos de la casa — por ejemplo la prueba de bicicletas estáticas para el presupuesto semanal — no fueron adaptados para su estatura; Abelito no pudo competir en ellas.

Esto generó reacciones de que no estaba recibiendo igualdad de condiciones, aunque no necesariamente que él fuera culpable directo.

En redes han circulado videos donde aparece alejado, en silencio, sobrecogido, o llorando. Algunos usuarios interpretan que los compañeros no siempre lo integran plenamente o lo marginan en ciertas interacciones.

La producción recibió algunas críticas no anticiparse a las necesidades de alguien de su talla: la casa, los muebles, las cámaras, la visibilidad, incluso el equipamiento.

Su discurso en el debate final le valió reconocimiento: periodistas y medios coincidieron en que su mensaje de inclusión, honestidad y vulnerabilidad fortalecieron su imagen.

Muchos televidentes lo han visto como un referente de superación: alguien que dentro de un formato hostil para su condición no se esconde, no se victimiza, y hace valer su voz.

Su humildad y cercanía emocionaron: cuando él se quebraba, o expresaba dudas, simpatizantes lo defendían creyendo que su sufrimiento era real, no forzado.

En diversas encuestas y tendencias, se le ha posicionado como uno de los favoritos o con sólido respaldo público.

En resumen, las críticas han sido menos hacia él como persona que hacia el contexto que no lo favorece, mientras que los aplausos han sido hacia su actitud, su discurso, su resistencia y su visibilidad.

Relaciones dentro de la casa: quién lo criticó, quién lo apoyó

No hay evidencia pública clara de que alguien dentro de la casa haya atacado directamente a Abelito con grandes peleas. Los conflictos principales que se han reportado son más de tipo simbólico o indirecto: momentos en que su silla o banco fue usado sin consideración, su exclusión de dinámicas físicas, momentos en que estuvo emocionalmente aislado.

En el debate final, compañeros como Mar Contreras y Alexis Ayala expresaron afecto por sus palabras, lo que indica que al menos en ese momento ciertos integrantes lo valoraron públicamente.

En medios se menciona que su intervención fue reconocida por colegas como una de las más poderosas del debate, lo que sugiere que en el interior también tuvo respaldo simbólico.

Su llegada fue recibida con aplausos y abrazos de los demás participantes, lo que sugiere que inicialmente hubo buena acogida hacia su persona.

No obstante, esa acogida no siempre parece haberse traducido en inclusión total en dinámicas o trato igualitario, lo que ha sido motivo de críticas externas.

¿Quién es Abelito?

Abelito — cuyo nombre completo es Abel Abelito Sáenz — es un influencer de talla baja (mide aproximadamente 1.14 m) que fue revelado como habitante sorpresa al inicio de la tercera temporada del reality.

Abelito se hizo famoso como creador de contenido en redes sociales, especialmente en TikTok, por sus videos de comedia, música y lipsync, y tuvo su punto cúspide durante la pandemia.

Abelito representa un caso complejo e importante dentro de La Casa de los Famosos México 2025: no solo como participante más, sino como figura que denuncia — con su propia vivencia — la falta de adaptaciones y la invisibilización sistemática de personas con altura diferente en espacios “normados”.

Desde el punto de vista humano, el apoyo que ha recibido en redes muestra que muchas personas vieron en él no solo un competidor sino un símbolo de dignidad. Aplaudieron su valentía, su autoaceptación y su capacidad de expresarse con fuerza. Las críticas han pesado más hacia la producción que hacia él mismo, con demandas de responsabilidad: que la representación no sea simbólica, sino con ajustes reales.

