Shiky fue el último habitante de La Casa de los Famosos en ser salvado por el público en la última gala de eliminación que se celebró el 28 de septiembre.

Sin embargo, la noche de hoy domingo 5 de octubre, se convirtió en el cuarto lugar de la competencia con un total de 2 millones 929 mil 815 votos.

En esa emotiva gala, contra todo pronóstico, el último eliminado fue Aarón Mercury.

El momento en el que Shiky volvió a la casa fue celebrado por Dalílah Polanco, la única integrante de su equipo que aún quedaba dentro de la casa.

Pero ¿qué elementos fueron los que le dieron a Shiky su pase de entrada a la Gran Final de La Casa de los Famosos?

¿Cómo fue el desempeño de Shiky en La Casa de los Famosos?

El estilo de Shiky dentro de la Casa se caracterizó por ser carismático y directo.

Shiky entró proyectando humor, confianza y manejo de cámara, ya que es influencer y conductor; eso le permitió conectar con público y compañeros en momentos de convivencia y pruebas, rasgo documentado en sus presentaciones y entrevistas previas al reality.

Aunque tiene muchos aspectos positivos, también destacó que Shiky podría tener una personalidad reactiva, pues durante varios roces que tuvo dentro de la casa, los usuarios de redes y fans de la Casa lo identificaron como alguien que tiende a responder con contundencia cuando se siente cuestionado o juzgado.

La Casa de los Famosos México 2025: Lo Más Relevante de la Semana

Fortalezas de Shiky dentro de la Casa

Uno de los aspectos que más elogió la gente de Shiky fue su honestidad y la capacidad que tuvo para vulnerarse con el público y sus compañeros.

Shiky habló públicamente de su operación y de la pérdida de visión en un ojo, un episodio que humanizó su personaje y generó empatía en parte del público.

Humor e irreverencia. Cuando Shiky protagonizó la escena del baño con Facundo y Guana, o cuando se besó con Guana, demostró su capacidad de inyectar comedia e irreverencia al reality.

Las polémicas de Shiky dentro de la casa

Algunas de las cosas por las que el público recordará a Shiky en La Casa de los Famosos será por sus constantes enfrentamientos con Alexis Ayala.

Aunque todos fueron súper respetuosos, no se puede negar que Shiky fue uno de los opositores más directos de Alexis. En cada posicionamiento, Shiky enfatizaba las conductas que no le parecían del actor.

Otro de los momentos más controversiales de Shiky fue cuando la abuelita de Aldo visitó la casa en la dinámica congelados. Sin duda, este fue uno de los momentos más emotivos dentro de la casa, pero se vio empañado por una polémica.

Cuando la abuelita de Aldo salió y todos pudieron moverse, los integrantes del Cuarto de Aldo, integraron un círculo para abrazarlo, pero excluyeron a Shiky y a Dalílah.

Ante esto, Shiky dijo: “Es una cosa muy bonita para que estemos todos, te lo quiero dedicar. Es una tontería que cierren el grupo cuando te deseamos todo el amor del mundo, tío”, le dijo Shiky a Aldo.

“Danos la mano a nosotros también, no somos perros (...) No os cerréis, se siente muy feo”, le expresó a Mar Contreras.

¿Quién es Shiky?

Clement (conocido como Shiky) es conductor, actor y comediante de origen español con larga trayectoria en México; su ingreso a la tercera temporada del reality lo colocó rápidamente en el ojo público por actuaciones, conflictos y una narrativa que combinó simpatía con polémica. Entre los hechos que suelen mencionarse públicamente está que perdió la visión de un ojo tras una cirugía estética y que su presencia ha generado tanto apoyos como fuertes críticas en redes.

¿Cuántos años tiene Shiky?

Shiky nació el 17 de enero de 1972, por lo que Shiky tiene 53 años.