La Casa de los Famosos En Vivo: Sigue la Última Gala de Eliminación Minuto a Minuto

Esta semana en La Casa de los Famosos ha sido cardiaca y hoy, 28 de septiembre de 2025, conoceremos al último eliminado y a todos los habitantes que llegarán a la final.

Durante la semana, luego de la eliminación de Guana el domingo pasado, hubo varias dinámicas en las que conocimos a los dos primeros finalistas de esta temporada de La Casa de los Famosos.

Mar Contreras fue la primera finalista al ganar el boleto dorado en una dinámica donde había que buscar un catálogo dentro de unos cofres "debajo del mar".

El viernes 26 de septiembre, Abelito se convirtió en el segundo finalista al ganar la prueba del Grand Prix de los nominados.

¿Quiénes son los nominados en la última gala de eliminación de la Casa de los Famosos?

De esta forma, quedaron en la placa de nominados:

Shiky

Alexis

Aldo

Aarón

Dalílah

Pero nada está escrito y cualquiera de los finalistas podría ser el ganador del primer lugar.

La Casa de los Famosos 2025: Última Gala de Eliminación Minuto a Minuto

Galilea Montijo da a conocer que esta gala rompió el récord en número de votos: Van hasta ahora 20 millones de votos, y todo parece indicar que la competencia está muy cerrada.

La última gala de eliminación ya dio inicio, todos los integrantes están a solo un paso de la final, pero uno de ellos no llegará.

Ahora están rememorando cómo Abelito y Mar se convirtieron en los primeros finalistas de esta temporada de La Casa de los Famosos.