Aldo De Nigris Quiere Compartir el Premio de La Casa de los Famosos, ¿Abelito Aceptará?

Segundos antes de apagar las luces de La Casa de los Famosos México, el ganador, Aldo De Nigris, tomó la palabra para hacerle una petición a Galilea Montijo. Entre sollozos e incredulidad, el primer lugar de la edición 2025 del reality compartió su intención de compartir el premio. Este lunes 6 de octubre, durante su paso por el matutino Hoy, ambos participantes hablaron frente a la cámara de lo que ocurrirá con el premio: ¿Abelito aceptará?

En entrevista con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, a la que también asistieron Dalílah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras, el ganador fue cuestionado sobre su deseo e insistió en que el influencer Abel Sáenz: “Me ayudó mucho a pasarla bien y todo”.

¿Abelito aceptará que Aldo De Nigris comparta el premio con él?

Aldo De Nigris y Abelito desarrollaron una muy buena amistad dentro de la competencia. Después de que Aldo expresó su compañerismo con Abelito en la final del domingo, el participante de talla pequeña habló en el programa Hoy de que aquello fue una muestra de la calidad de ser humano que es Aldo: “Ya vieron por qué es número uno, es un amor de persona”.

En respuesta a las preguntas de Galilea y Andrea, el ganador de La Casa de Los Famosos destacó lo agradecido que está “con la casa por haberme dado un amigo”.

Fue precisamente cuando Galilea Montijo quiso saber si Aldo compartiría el premio con su compañero que el triunfador de la edición 2025 dijo: “No quiere, el Abelito”. Sin embargo, De Nigris detalló que precisamente a partir de los resultados obtenidos en ‘La Casa de los Famosos’ puede existir la posibilidad de trabajar en conjunto: “Se vienen muchas cosas. Sí se vienen cosas grandes. A ver qué juntamos de proyectos con la amistad”, dijo.

Cuánto dinero incluye el premio de la Casa de los Famosos

El ganador de La Casa de los Famosos no solo tuvo el honor de apagar las luces de la casa más famosa de México, también se quedó con los “más de cuatro millones de pesos” del premio, según las palabras de Wendy Guevara.

Aldo De Nigris gana la final de La Casa de los Famosos

Aldo De Nigris se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 y no pudo contener el llanto. El influencer, que conquistó el corazón del público con su nobleza, su honestidad y sus bailes virales, escuchó de voz de Galilea Montijo cuál fue la cantidad de votos que consiguió para convertirse en el primer lugar: 19 millones 139 mil 698 votos.

La gran final de La Casa de los Famosos se desbordó de emoción. En medio del llanto, mientras despedía uno a uno a los los finalistas más queridos de esta temporada, el elexfutbolista, jugó en la primera división con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Selección Mexicana y con Rayados, seguía mostrando su lado más humano: ¿Gali, puedo compartir mi premio con Abelito?".

Cómo estuvo la final de La Casa de los Famosos México

La última gala arrancó con Mario Bezares y Wendy Guevara, quienes pusieron el toque de humor, nervios y nostalgia al último capítulo del show. Los exparticipantes ingresaron de nuevo a la casa luego de que La Jefa congeló a los finalistas, y a Galilea. En ese momento sacaron el premio.

Mar, Dalilah, Shiky, Abelito y Aldo compartieron sus emociones al borde de las lágrimas. Compartieron a quién querían ver al dejar la competencia: Mar a sus hijos, Aldo a sus papás, Abelito a su perrito, a su novia y a su familia, Dalílah a su mamá y a sus amigos, y Shiky “a mi Abrahamcito”.

Mar Contreras fue la primera en salir de La Casa de los Famosos, recibió dos millones 823 mil 77 votos en total, durante la temporada. “Fueron 10 semanas que se sintieron como 10 años”, confesó, agradecida por la experiencia.

Después vino el turno de Shiky, quien provocó las lágrimas de Ninel Conde cuando recordó su paso por el reality. Con dos millones 929 mil 815 votos, se llevó el cuarto lugar.

El tercer lugar fue para Abelito, con seis millones 247 mil 210 votos.

Dalílah Polanco se quedó con el segundo lugar: “No puedo decir lo fuerte y poderosa que me siento. Que la gente crea más en ti que tú misma… es fuerza pura”. La actriz y comediante recibió más de diez millones de votos: ella sumó 10,619, 904.

Aldo De Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, y el resto de los finalistas de esta temporada, lograron romper un récord de participación, al sumar 43 millones 155 mil 107 votos en esta edición.