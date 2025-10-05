Aldo De Nigris gana La Casa de los Famosos 2025: Así Quedaron las Votaciones

La Casa de los Famosos 2025 tuvo su gran final hoy domingo 5 de octubre de 2025. Después de una gala llena de emociones encontradas, donde los finalistas Aldo, Mar, Shiky, Abelito y Dalílah fueron los protagonistas, al fin supimos quién es el ganador.

Alrededor de las 9:15 de la noche, Galilea Montijo señaló que esta temporada de La Casa de los Famosos había roto los récords de votos de las dos temporadas anteriores, con 41 millones de votos en total.

Recordemos que la votación cerró a las de la noche con cerca de 43 millones 150 mil votos, en lo que es la gala final más exitosa en la historia del reality en México.

#Aldo recibe el reconocimiento de los 4 millones de pesos en compañía de su familia tras ser el ganador



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL, disponible en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/usQOLYJSR0 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 6, 2025

Lee: ¿Quién es 'Abelito', tercer lugar de la Casa de los Famosos 2025? La Biografía de Abel Sáenz

¿Cómo quedaron las votaciones?

La primera integrante en abandonar la casa hoy con un total de 2 millones 823 mil 77 votos fue Mar Contreras, con lo que se convirtió en el quinto lugar de La Casa de los Famosos 2025.

El cuarto lugar con un total de 2 millones 929 mil 815 votos, fue Shiky. Su salida fue una de las más emotivas ya que fue recibido por su novio Abraham, y besó en la boca a todos en el foro.

En el recuento de los hechos, Shiky reconoció que hizo mucho click con las mujeres, en especial con Ninel Conde, y también señaló que con quien menos tuvo química fue Alexis Ayala.

El tercer lugar de La Casa de Los Famosos fue Abelito con 6 millones 247 mil 210 votos.

Así fue la aparatosa caída de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos

¿Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos 2025?

Con 19 millones 139 mil 698 votos, el ganador de La Casa de los Famosos 2025 es Aldo De Nigris quien se hará acreedor a un premio de 4 millones de pesos.

Aldo De Nigris lloró en sus momentos a solas tras la final de La Casa de los Famosos México.

Por lo tanto, Dalílah Polanco se convirtió en el segundo lugar de esta temporada de La Casa de los Famosos 2025 con 10 millones 619 mil 904 votos.

Antes de apagar las luces, Aldo De Nigris le expresó a Galilea su voluntad de compartir el premio con Abelito. Y Gali le dijo: Lo vemos acá afuera.

¿Por qué compartir el premio con Abelito?

Luego de que la actriz sinaloense abandonó la casa, el ganador se quedó un momento sentado, solo. Se levantó y estuvo caminando de un lado a otro, visiblemente sorprendido, sin creer que el premio era suyo. Entonces preguntó a la conductora si podía decirle algo.

"Gali, ¿te puedo decir algo?, ¿te puedo decir algo?", comentó.

-"Por favor, Aldo", le respondieron.

Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo

"Ando en shock, feliz, contento"

El ganador acudió a una post gala de La Casa de Los Famosos México, donde fue recibido por Wendy y Margaleff.

La anterior ganadora preguntó al regiomontano cómo se sentía de lograr el triunfo.

"Bien contento, no me lo esperaba... uno allá adentro, son cosas que no se esperan. Ando en shock, feliz, contento, luego vi muchas cámaras como paparazzis", dijo.

Ahí ya lo esperaban el resto de los finalistas, quienes confesaron que pensaban que ganaría Abelito. El influencer zacatecano, por su parte, dijo que esperaba que gana "su compadre", Aldo.

Historias recomendadas:

"La Lucha de Mi Vida: Tener Una Muerte Digna"; Samara Lucha por Legalizar la Eutanasia en México

¿Hay Descuentos del SAT para el Ganador de La Casa de los Famosos 2025? Esto Dice la Ley

ODSB