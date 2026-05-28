“Sí Veo Riesgo de Intervención Extranjera en las Elecciones en México”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la aprobación de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera, en la Cámara de Diputados

Conferencia de prensa mañanera el 28 de mayo 2026Foto: Presidencia de la República

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¿Intervención extranjera en elecciones mexicanas? Sheinbaum lo considera un riesgo real y hablar sobre la reforma que anularía comicios por esta causa. Descubre más sobre esta polémica decisión.

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