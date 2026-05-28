“Sí Veo Riesgo de Intervención Extranjera en las Elecciones en México”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que sí puede haber riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, y señaló que previamente se ha demostrado que ha habido financiamientos “desde afuera” a candidatos.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 28 de mayo de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada si ve riesgo real de intervención extranjera en los comicios en territorio nacional.

Lo anterior, a propósito de la reforma que este mismo jueves aprobaron diputados para introducir la injerencia extranjera como una nueva causal explícita para invalidar elecciones.

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

“En México decidimos los mexicanos”

Sheinbaum Pardo expuso que ante la circunstancia actual, “con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”.

Y sobre la reforma que anula elecciones por intervención extranjera, destacó la importancia de que el tema se regule.

Dijo que la aprobación de la reforma queda establecida en la Constitución, pero ahora tiene que discutirse la ley, en donde se especifique qué quiere decir y cómo se revisaría si realmente hubo intervención extranjera o no.

El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Entiendo que viene una discusión para poder determinar cuáles son las características que pudieran definir que en efecto, para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera.

“Todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo”

La mandataria nacional además refirió que ha habido críticas de la oposición por este tema, diciendo que es un argumento más para garantizar el poder a Morena, pero enfatizó que “no hay nada más falso que eso”.

“Todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso: que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Quien vota en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México; yo creo que todos debemos estar de acuerdo de que en México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna”, agregó.

SPB