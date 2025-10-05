¿Hay Descuentos del SAT para el Ganador de La Casa de los Famosos 2025? Esto Dice la Ley

Este domingo 5 de octubre 2025 se lleva a cabo la final de La Casa de los Famosos 2025. Cinco integrantes se disputan el primer lugar y el monto de 4 millones de pesos que éste implica. Entre ellos no pueden compartirlo, pero ¿tendrán que compartirlo con el SAT? ¿Hay un descuento por impuestos? Te contamos lo que dice la ley.

Mar Contreras, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Abelito y Shiky contienden por la corona de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, que se distinguió por las personalidades de sus integrantes, pero también por los icónicos looks de Galilea Montijo.

¿Cuál es el premio para el ganador de La Casa de los Famosos 2025?

En esta tercera edición del concurso, el premio para el primer lugar de La Casa de los Famosos es de 4 millones de pesos, los cuales fueron depositados, de manera simbólica, por Wendy Guevara en el centro de la sala de la casa.

Durante una dinámica de Congelados, Wendy colocó el premio y aprovechó el momento para dedicarles unas palabras a los concursantes.

Según las palabras de Wendy, la tarjeta de débito incluía los “más de cuatro millones de pesos” del premio.

¿Hay descuentos del SAT para el ganador de La Casa de los Famosos 2025?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano encargado de administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, y de entrada/salida de mercancías del territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales.

Por ello, es la dependencia que será la encargada de realizar un descuento por impuestos al ganador de los 4 millones de La Casa de los Famosos 2025, pero ¿aplica para este concurso?

De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta, "las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.

Mientras que en su artículo 138 señala que "se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente".

Por ello, sí se contempla el cobro de impuestos por el premio de La Casa de los Famosos 2025, al ser un concurso oficial.

