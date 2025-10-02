¿Cómo Votar en la Final de La Casa de los Famosos 2025? Así Eliges Ganador con Código QR y ViX

Llegamos a la recta final y votar en La Casa de los Famosos México 2025 se volvió de vital importancia en esta semana que se lleva a cabo la final del reality show, por eso si aún no sabes cómo y dónde emitir tu voto en línea, acá te damos los pasos para participar en las votaciones con el Código QR, con o sin ViX Premium de cara a la última gala del próximo domingo 5 de octubre, donde conoceremos al ganador o ganadora de la tercera temporada.

Después de darse a conocer al último eliminado de la tercera temporada, en una nota te dijimos quién es el sexto finalista de La Casa de los Famosos 2025, pues el pasado miércoles abandonó la competición a tan solo cuatro días de su culminación.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos con ViX Premium?

Si el público cuenta con su suscripción de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces por día. Para hacer válido este derecho en las votaciones, se deben seguir los siguientes pasos:

Abre la cámara de tu celular. Enfoca el código QR en cuanto aparezca en la pantalla durante las emisiones y galas de La Casa de los Famosos en ViX o en la señal de TV abierta. Abre el enlace que aparecerá en tu teléfono. Vota por tu habitante favorito y si tienes ViX Premium ingresa con tu cuenta para votar hasta 10 veces por día.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos si no tengo ViX?

Las personas que no cuenten con suscripción de ViX Premium, pueden elegir por su favorito solo una vez al día. Pueden hacerlo al captuar el código QR, como te dijimos anteriormente o bien entrar a la página para votar en La Casa de los Famosos México. Solo debes dirigirte a la pestaña que dice "Votaciones" en el menú, solo ten en cuenta que solo esta habilitada cuando los votos estén abiertos.

¿Cuándo y a qué hora sale el código QR para votar en La Casa de los Famosos 2025?

Es importante aclarar que las votaciones no se encuentran abiertas las 24 horas del día. El código QR que te lleva a la página para poder salvar a tu nominado favorito aparece durante las pregalas, las galas y postgalas del programa, la cuales se llevan a cabo en las siguientes fechas:

Todos los miércoles en la Postgala de Nominación (después de las 23:30 horas), la cual está disponible únicamente en el 24/7 por ViX Premium.

en la Postgala de Nominación (después de las 23:30 horas), la cual está disponible únicamente en el 24/7 por ViX Premium. Los jueves durante la Pregala (20:00 horas), la Gala (22:00 horas) y las Postgala (después de las 23:30 horas).

durante la Pregala (20:00 horas), la Gala (22:00 horas) y las Postgala (después de las 23:30 horas). Los viernes en la Pregala (20:00 horas), la Gala (22:00 horas) y las Postgala (después de las 23:30 horas).

en la Pregala (20:00 horas), la Gala (22:00 horas) y las Postgala (después de las 23:30 horas). Los domingos durante la Pregala (20:00 horas), la Gala (20:30 horas) y las Postgala de Eliminación (después de las 23:30 horas).

La Gala de la Final de La Casa de los Famosos se va a llevar a cabo este domingo 5 de octubre 2025. El show empezará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y será ahí donde con el voto del público conoceremos al nuevo ganador o ganadora de la tercera temporada.

