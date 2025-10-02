¿Cuándo y Dónde Ver EN VIVO la Gran Final de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México 2025 está por llegar a su fin. Si eres parte del público que está ansioso por conocer el nombre del ganador, a continuación encontrarás la información precisa de cuándo y dónde ver en vivo el momento en que Galilea Montijo nombrará al ganador de los 4 millones de pesos.

Tras 71 días, finalmente Dalilah Polanco, Shiky, Aldo Denigris, Abelito y Mar Contreras podrán despedirse de la casa y de sus compañeros participantes.

Cuatro días después de haber despedido a Alexis Ayala del juego, este miércoles 1 de octubre, los participantes se enfrentarán a los últimos momentos de la competencia, en la que solo permanecen cinco habitantes.

En esta edición del reality, la famosa casa vio pasar a Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro, El Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala.

¿Quien de los participantes que aún permanecen será el encargado de apagar las luces de la casa?

VIDEO: La Casa de los Famosos Está Llegando a Su Final: Así se Vivió la Última Gala de Nominación

Cuándo ver EN VIVO la final de La Casa de los Famosos México 2025

La gran final del reality show se realizará el próximo domingo 5 de octubre, en punto de las 20:30 horas. La transmisión iniciará desde las 20:00 horas con la pregala, cuya conducción correrá a cargo de Ricardo Margaleff y Wendy Guevara.

Este par de conductores se encargaron de las emisiones en que se contaban detalles curiosos o los más destacados del día. Durante los dos meses que duró el reality, la pregala se transmitía de lunes a viernes a las 21:30 horas y los domingos a las 20:00 hrs.

Dónde ver EN VIVO la final de La Casa de los Famosos México 2025

Si seguiste de cerca el reality show o si solo quieres ver el capítulo final del programa, tienes muchísimas opciones. La primera es a través de la televisión, en la señal de Las Estrellas. Los suscriptores de ViX también pueden hacerlo en la app.

Otra forma de tener acceso a la final de La Casa de los Famosos México es a través de su sitio oficial.

El 30 de septiembre pasado, Cinemex anunció que la final también estará disponible en distintos cines de la República Mexicana.

¡Preventa Activa! Estos son los cines en donde podrás ver la final de #LaCasaDeLosFamosos, obvio en Cinemex. Boletos: https://t.co/k8WY578c8W pic.twitter.com/meUgGUeYgM — Cinemex (@Cinemex) September 30, 2025

Recuerda que aún están abiertas las votaciones, y que estas se pueden realizar todos los días durante las pregalas, galas y post galas, ahora solo disponibles este jueves, viernes y domingo.

Solo los clientes de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces al día, pero solo en los momentos arriba mencionados.

¿Listo para su despedirte de los participantes en estas últimas horas de La Casa de los Famosos México?