Vica Andrade, con el “corazón desgarrado”, por muerte de su madre

Vica Andrade usó su cuenta de Instagram para anunciar la muerte de su mamá, María Elena Solís Vargas, quien falleció el domingo 28 de septiembre. La costarricense de 53 años compartió una foto de su madre posando en compañía de Guillermo del Bosque, esposo de la también actriz.

Esta es la segunda gran pérdida que sufre Vica Andrade en este 2025. El 7 de abril pasado se dio a conocer que el productor mexicano Memo del Bosque había fallecido tras una larga y dura batalla contra el cáncer, que se le diagnosticó en 2017.

Vica Andrade anuncia la muerte de su madre

Este miércoles 1 de octubre, tres días después de que María Elena Solís perdiera la vida, Andrade cargó en Instagram una fotografía en la que se puede ver a su mamá y a Memo del Bosque posando para una selfie.

Junto a la imagen, la actriz de ‘Velo de novia’ escribió: “¡Mi corazón desgarrado, pero completo en ti Jesús! ¡Tú eres la fuente, la fuerza y el consuelo! Son momentos para reconocerte en mí. Mis dos ángeles ahora juntos en el cielo!”.

La también presentadora compartió con sus seguidores que su mamá había muerto la tarde del domingo pasado, a las 7:40, “después de un día hermoso, riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos”.

En el texto, Andrade señala que su “reina simplemente se quedó dormidita en su sillón”. La actriz agradeció que se hubieran cumplido sus sueños hasta el ultimo momento de su vida.

Vica Andrade recibe condolencias de compañeras del medio

En la publicación de Andrade se pueden leer condolencias de parte de sus colegas, como Odalys Ramirez, quien escribió: “Ay, Vica querida. Lo lamento mucho. Te abrazo fuerte. A ti a toda la familia".

La actriz Manola Diez también escribió un mensaje: “Amiga mía, qué duro. ¡Siento mucho que tu corazón esté desgarrado! Le pido a Dios que te de mucha fortaleza para seguir caminando con Jesús. Mi más sentido pésame para tu familia. Qué golpes más duros y en tan poco tiempo. Te abrazo fuerte, hermana mía. Que Dios la tenga en su gloria, es mi humilde oración. Te amo”.

Del mismo modo, las también conductoras Claudia Lizaldi y Mónica Noguera comentaron la publicación: “¡Abrazos preciosa!”, escribió Lizaldi. Y “Lo siento tanto, love you”, anotó Noguera.

El funeral de María Elena Solís Vargas, mamá de Vica Andrade, ocurrió dos días después de su fallecimiento, es decir, este martes 30 de septiembre.

De acuerdo con medios costarricenses, Vica viajó hasta su ciudad natal, Palmares, para asistir a la despedida de su madre.

En sus historias de Instagram compartió fotos del féretro, rodeado de flores y una cruz.

María Elena Solís Vargas murió a los 90 años, edad que cumplió el 24 de julio pasado.

