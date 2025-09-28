¿Quién es el Noveno Eliminado de la Casa de los Famosos Hoy 28 de Septiembre?

Ahora sí tenemos finalistas de La Casa de los Famosos, la noche de Hoy 28 de Septiembre de 2025 se definió quién es el noveno eliminado de la Casa más famosa de México.

Después de una gala llena de emociones y sorpresas, al fin sabemos quién es el último eliminado de La Casa de Los Famosos, y también quiénes son los finalistas.

En esta gala de eliminación tuvimos cosas esperadas como todos los sinceramientos con Dalilah, y el posicionamiento de Dalilah con Alexis.

Pero también hubo sorpresas como la entrada de Wendy Guevara para dejar ahí el reconocimiento al primer lugar, es decir, el habitante que apagará la luz y se llevará los 4 millones de pesos.

Después de mucha incertidumbre, donde fuimos conociendo primero a los finalistas, finalmente, se dio a conocer que

Aarón es el último eliminado de La Casa de los Famosos 2025

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos?

De esta forma, los seis finalistas de La Casa de los famosos son:

Alexis

Dalílah

Aldo

Abelito

Mar

Shiky