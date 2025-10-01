Diana Lars, Quién fue la Doble de Acción que Murió Días Después de su Cumpleaños 28

La Asociación Nacional de Actores dio a conocer el fallecimiento de la actriz Diana Marina López Lara, cuyo seudónimo era ‘Marina Lars’.

Conocida por su trabajo como doble de acción, la actriz fue despedida en redes sociales este martes 30 de septiembre, por la ANDA, de cuyo sindicato era parte.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera stunt Diana Marina López Lara, "Marina Lars", miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz", se puede leer en la publicación.



Quién fue Diana Marina López Lara

En su cuenta de Instagram, Diana Marina López Lara se definía como actriz stunt. En ese mismo espacio compartió que se había licenciado como optometrista en la UNAM. Entre sus hobbies estaban el de ser patinadora en línea, freeskate y practicante del parkour.

En su cuenta de Instagram ha dejado evidencia de los detrás de cámaras que mostraban su trabajo como stunt y de los entrenamientos que su oficio requería.

En sus stories de Instagram también es posible verla posando junto a la actriz Angelique Boyer.

Marina Lars participó en ‘Como dice el dicho’, ‘El Conde’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Ojitos de huevo’, ‘Quererlo todo’, ‘La marca del demonio’ y ‘Esta historia me suena’.

También formó parte de los créditos de la serie ‘Sangre llama sangre’, ‘Mexico 86’, ‘Entra en mi vida’, ‘Señorita 89’, entre otras.

Despiden a Diana Marina López Lara

Aunque fue este 30 de septiembre que la ANDA dio a conocer el fallecimiento, diversos medios de comunicación han registrado el 7 de septiembre como su posible fecha de muerte. Pues ese día uno de sus amigos escribió: "Vuela alto mi niña hermosa, te amaré por siempre".

De acuerdo con sus publicaciones en Facebook, Diana Marina López Lara habría celebrado su cumpleaños 28 el pasado 18 de agosto, día en que recibió decenas de felicitaciones de sus amigos y conocidos. Las felicitaciones por su aniversario continuaron hasta el 21 de agosto.

En esta misma red social, la actriz fue despedida por sus conocidos: "No, no puedo aún creerlo, estoy sin palabras. Te llevaré en mi corazón siempre", escribieron.

Marina Lars tenía cuentas de Instagram, Facebook y de IMDb, en esta última página se enumeran sus participaciones en producciones ‘Hunters’, ‘Cocodrilos’, ‘Contraataque’ y ‘La liberación’, proyectos en los que trabajó tan solo en este 2025.

De acuerdo con IMDB, Diana Marina López participaría en 'Lost Girl' y 'El Juicio', ésta última es una serie de televisión protagonizada por Eugenio Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán.