Movilización en Tlalnepantla Hoy: Hallan Cuerpo en Colonia La Arboleda

Autoridades tratan de localizar a los responsables de abandonar el cuerpo en la vía pública

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Hallan Cuerpo en Bolsas Negras en la Colonia La Arboleda en Tlalnepantla, Edomex

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