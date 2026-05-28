Movilización en Tlalnepantla Hoy: Hallan Cuerpo en Colonia La Arboleda

Este jueves, 28 de mayo de 2026, se registra una importante movilización de equipos de emergencia por el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas negras en calles de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, alrededor de las 7:30 horas, los vecinos de la zona se percataron de al menos dos bolsas donde estaba envuelto el cuerpo, en la calle de Cerezo, muy cerca de la avenida Mario Colín, colonia la Arboleda, en dicho municipio mexiquense.

Víctima no ha sido identificada

La zona se encuentra custodiada por elementos de la Guardia Nacional (GN), así como por Policía municipal, en espera de los servicios periciales de la Fiscalía del Edomex.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificado, autoridades tratan de localizar a los responsables de abandonar el cuerpo en la vía pública.

Con información de N+.

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